Google запретит монетизировать контент с отрицанием изменений климата
Google обновил свою политику рекламы и монетизации, запретив продвигать и монетизировать контент, противоречащий устоявшемуся в научном сообществе мнению об изменении климата и причин этого, сообщается на сайте компании.
«В последние годы мы получаем прямые сообщения от растущего числа наших партнеров по рекламе и издателей, выражающих озабоченность по поводу рекламы, которая сопровождается или пропагандирует неточные утверждения об изменении климата. Рекламодатели просто не хотят, чтобы их реклама появлялась рядом с этим контентом. А издатели и создатели не хотят, чтобы реклама, продвигающая эти утверждения, появлялась на их страницах или в видео», — пояснили в Google.
Запрет будет касаться видео, где об изменении климата говорится как о мистификации или мошенничестве. Кроме того, под ограничения попадут ролики с отрицанием глобального потепления и того, что выбросы парниковых газов и человеческая деятельность способствуют изменению климата.
Google намерен разграничивать видео, где ложные утверждения о климатических изменениях подаются как факт, с теми, в которых такие высказывания передаются или обсуждаются. Например, публичные дебаты на данную тему, исследования и прочий контент и дальше можно будет продвигать и монетизировать.
В начале августа специальный представитель президента России по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков рассказал, что за 2020 г. среднегодовая температура на Земле повысилась на 0,59 градуса. При этом в России она выросла в 10 раз больше — на 5 градусов, отметил он, пояснив, что планета «греется неравномерно». В связи с этим глобальный энергопереход — отказ от углеводородов — чиновник назвал перспективами ближайших 100 лет.