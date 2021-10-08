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Google запретит монетизировать контент с отрицанием изменений климата

Ведомости

Google обновил свою политику рекламы и монетизации, запретив продвигать и монетизировать контент, противоречащий устоявшемуся в научном сообществе мнению об изменении климата и причин этого, сообщается на сайте компании. 

«В последние годы мы получаем прямые сообщения от растущего числа наших партнеров по рекламе и издателей, выражающих озабоченность по поводу рекламы, которая сопровождается или пропагандирует неточные утверждения об изменении климата. Рекламодатели просто не хотят, чтобы их реклама появлялась рядом с этим контентом. А издатели и создатели не хотят, чтобы реклама, продвигающая эти утверждения, появлялась на их страницах или в видео», — пояснили в Google.

Запрет будет касаться видео, где об изменении климата говорится как о мистификации или мошенничестве. Кроме того, под ограничения попадут ролики с отрицанием глобального потепления и того, что выбросы парниковых газов и человеческая деятельность способствуют изменению климата.

Google намерен разграничивать видео, где ложные утверждения о климатических изменениях подаются как факт, с теми, в которых такие высказывания передаются или обсуждаются. Например, публичные дебаты на данную тему, исследования и прочий контент и дальше можно будет продвигать и монетизировать. 

В начале августа специальный представитель президента России по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков рассказал, что за 2020 г. среднегодовая температура на Земле повысилась на 0,59 градуса. При этом в России она выросла в 10 раз больше — на 5 градусов, отметил он, пояснив, что планета «греется неравномерно». В связи с этим глобальный энергопереход — отказ от углеводородов — чиновник назвал перспективами ближайших 100 лет.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных