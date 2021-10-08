Google запретит монетизировать контент с отрицанием изменений климата

«В последние годы мы получаем прямые сообщения от растущего числа наших партнеров по рекламе и издателей, выражающих озабоченность по поводу рекламы, которая сопровождается или пропагандирует неточные утверждения об изменении климата. Рекламодатели просто не хотят, чтобы их реклама появлялась рядом с этим контентом. А издатели и создатели не хотят, чтобы реклама, продвигающая эти утверждения, появлялась на их страницах или в видео», — пояснили в Google.