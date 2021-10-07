Минэк исключил достижение Россией углеродной нейтральности к 2050 году

Он отметил, что влияние климатической повестки на экономику России не будет мгновенным, но ее воздействие на структуру экспорта станет заметно примерно к 2030 г. При этом оно не всегда будет отрицательным, подчеркнул собеседник журналистов. По данным Минэкономразвития, в зоне риска окажется уголь, но в то же время в ведомстве видят новые возможности для газа, в первую очередь сжиженного.