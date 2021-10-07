Минэк исключил достижение Россией углеродной нейтральности к 2050 году
Россия не станет углеродно-нейтральной страной к 2050 г., заявил журналистам представитель Минэкономразвития.
«Поскольку стратегия [рассчитана] до 2050 г., мы точно понимаем, что к 2050 г. мы не станем углеродно-нейтральной страной. Мы примерно понимаем диапазон тех выбросов, которые мы будем иметь», — сказал он.
По его словам, объем расходов России на снижение выбросов до 2050 г. оценивается в 40–50 трлн руб. Значительная доля этих средств приходится на инвестиции, которые будут идти в рамках модернизации энергетики, в том числе на развитие атомной энергетики и возобновляемых источников энергии (ВИЭ), еще часть инвестиций будет вестись предприятиями.
«Тот набор технологий, который нам предложен, в том числе и ведомствами, часть [мер] очень дорогая. Мы сейчас работаем над тем, чтобы максимально снизить издержки в экономике и максимально добиться снижения выбросов и поглощения самыми эффективными технологиями. Например, нам предложили технологию улавливания СО2. Очень дорогие технологии на сегодняшний момент. Очень сложно сказать, какие они будут к 2050 г.», — добавил представитель министерства.
Он отметил, что влияние климатической повестки на экономику России не будет мгновенным, но ее воздействие на структуру экспорта станет заметно примерно к 2030 г. При этом оно не всегда будет отрицательным, подчеркнул собеседник журналистов. По данным Минэкономразвития, в зоне риска окажется уголь, но в то же время в ведомстве видят новые возможности для газа, в первую очередь сжиженного.
«Дальше, конечно, по мере развития событий — 2040–2050 гг. — там уже под вопросом нефть и нефтепродукты, поскольку система [потребления] будет ощутимо меняться», — сказал представитель министерства.
Вчера «Коммерсантъ» сообщил, что Минэкономразвития направило на согласование в Минэнерго, Минпромторг и Минприроды новую версию стратегии низкоуглеродного развития России до 2050 г. В ней предусмотрены два возможных сценария — интенсивный и инерционный.
Первый предполагает снижение выбросов на 79% от нынешнего уровня к 2050 г. и достижение углеродной нейтральности к 2060 г. Среди возможных мер указывались углеродное ценообразование (система квотирования, внедрение нормативов, стимулирование низкоуглеродных технологий, корректировка НДПИ), развитие «зеленого» финансирования и поддержка распространения сертификатов происхождения энергии, а также развитие системы публичной нефинансовой отчетности. Второй сценарий предполагает рост выбросов на 25% к 2050 г. и то, что цель по достижению углеродной нейтральности достигнута не будет.