Спорт
Ведомости.СПб
Город
Экология
Ведомости&
Бизнес-регата
Как потратить
Справочник компаний
Конференции
Недвижимость
Форум
Газета
Экономика

Минэк исключил достижение Россией углеродной нейтральности к 2050 году

Ведомости

Россия не станет углеродно-нейтральной страной к 2050 г., заявил журналистам представитель Минэкономразвития.

«Поскольку стратегия [рассчитана] до 2050 г., мы точно понимаем, что к 2050 г. мы не станем углеродно-нейтральной страной. Мы примерно понимаем диапазон тех выбросов, которые мы будем иметь», — сказал он.

По его словам, объем расходов России на снижение выбросов до 2050 г. оценивается в 40–50 трлн руб. Значительная доля этих средств приходится на инвестиции, которые будут идти в рамках модернизации энергетики, в том числе на развитие атомной энергетики и возобновляемых источников энергии (ВИЭ), еще часть инвестиций будет вестись предприятиями.

«Тот набор технологий, который нам предложен, в том числе и ведомствами, часть [мер] очень дорогая. Мы сейчас работаем над тем, чтобы максимально снизить издержки в экономике и максимально добиться снижения выбросов и поглощения самыми эффективными технологиями. Например, нам предложили технологию улавливания СО2. Очень дорогие технологии на сегодняшний момент. Очень сложно сказать, какие они будут к 2050 г.», — добавил представитель министерства.

Он отметил, что влияние климатической повестки на экономику России не будет мгновенным, но ее воздействие на структуру экспорта станет заметно примерно к 2030 г. При этом оно не всегда будет отрицательным, подчеркнул собеседник журналистов. По данным Минэкономразвития, в зоне риска окажется уголь, но в то же время в ведомстве видят новые возможности для газа, в первую очередь сжиженного.

«Дальше, конечно, по мере развития событий — 2040–2050 гг. — там уже под вопросом нефть и нефтепродукты, поскольку система [потребления] будет ощутимо меняться», — сказал представитель министерства.

Вчера «Коммерсантъ» сообщил, что Минэкономразвития направило на согласование в Минэнерго, Минпромторг и Минприроды новую версию стратегии низкоуглеродного развития России до 2050 г. В ней предусмотрены два возможных сценария — интенсивный и инерционный.

Первый предполагает снижение выбросов на 79% от нынешнего уровня к 2050 г. и достижение углеродной нейтральности к 2060 г. Среди возможных мер указывались углеродное ценообразование (система квотирования, внедрение нормативов, стимулирование низкоуглеродных технологий, корректировка НДПИ), развитие «зеленого» финансирования и поддержка распространения сертификатов происхождения энергии, а также развитие системы публичной нефинансовой отчетности. Второй сценарий предполагает рост выбросов на 25% к 2050 г. и то, что цель по достижению углеродной нейтральности достигнута не будет.

Ранее по теме: Европейцы не знают средства против энергокризиса

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных