Instagram анонсировал новые функции для защиты подростков
Приложение Instagram запретит отмечать на фотографиях подростков пользователям, которые на них не подписаны, запустят функцию «Сделай перерыв» и разрешат родителям устанавливать ограничения по времени пользования приложением, говорится в сообщении компании.
Родители смогут смотреть, сколько их дети проводят времени в Instagram, и устанавливать ограничения по использованию приложения с марта следующего года. Также компания запустила функцию «Сделай перерыв» (Take a Break): с ее помощью можно установить лимит времени использования Instagram, по истечении которого пользователь получит напоминание сделать перерыв. Функция начнет работать 7 декабря в США, Великобритании, Ирландии, Канаде, Новой Зеландии и Австралии, в остальных странах — в начале следующего года.
Instagram также запретит пользователям отмечать или упоминать подростков, на которых они не подписаны. Приложение будет строже следить за рекомендациями для подростков в разделе поиска, рекомендаций и хештегов. Если же подросток какое-то время будет просматривать посты на одну тему, приложение будет предлагать ему другие.
Instagram регулярно обновляет свою политику в отношении детей. Так, 27 июля компания сообщила, что теперь аккаунты новых пользователей платформы в возрасте младше 16 лет автоматически будут закрытыми для тех, кого нет в списке друзей. Предполагается, что такой подход защитит подростков от нежелательных контактов со взрослыми.
Также пользователи «с потенциально опасным поведением» — те, на кого поступали жалобы или кто был заблокирован, — не увидят в своих разделах рекомендаций контент и страницы несовершеннолетних. Если же взрослые все же найдут детские страницы, они не смогут подписаться на них, просмотреть комментарии или написать собственные. Перед этим соцсеть объявила о намерении запретить совершеннолетним отправлять личные сообщения детям, которые на них не подписаны. Компания также планировала разработать приложение Instagram Kids, однако временно приостановило работу над ним.