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Instagram анонсировал новые функции для защиты подростков

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Приложение Instagram запретит отмечать на фотографиях подростков пользователям, которые на них не подписаны, запустят функцию «Сделай перерыв» и разрешат родителям устанавливать ограничения по времени пользования приложением, говорится в сообщении компании.

Родители смогут смотреть, сколько их дети проводят времени в Instagram, и устанавливать ограничения по использованию приложения с марта следующего года. Также компания запустила функцию «Сделай перерыв» (Take a Break): с ее помощью можно установить лимит времени использования Instagram, по истечении которого пользователь получит напоминание сделать перерыв. Функция начнет работать 7 декабря в США, Великобритании, Ирландии, Канаде, Новой Зеландии и Австралии, в остальных странах — в начале следующего года.  

Instagram также запретит пользователям отмечать или упоминать подростков, на которых они не подписаны. Приложение будет строже следить за рекомендациями для подростков в разделе поиска, рекомендаций и хештегов. Если же подросток какое-то время будет просматривать посты на одну тему, приложение будет предлагать ему другие. 

Instagram регулярно обновляет свою политику в отношении детей. Так, 27 июля компания сообщила, что теперь аккаунты новых пользователей платформы в возрасте младше 16 лет автоматически будут закрытыми для тех, кого нет в списке друзей. Предполагается, что такой подход защитит подростков от нежелательных контактов со взрослыми. 

Также пользователи «с потенциально опасным поведением» — те, на кого поступали жалобы или кто был заблокирован, — не увидят в своих разделах рекомендаций контент и страницы несовершеннолетних. Если же взрослые все же найдут детские страницы, они не смогут подписаться на них, просмотреть комментарии или написать собственные. Перед этим соцсеть объявила о намерении запретить совершеннолетним отправлять личные сообщения детям, которые на них не подписаны. Компания также планировала разработать приложение Instagram Kids, однако временно приостановило работу над ним.

Ранее по теме: Facebook приостановил разработку детской версии Instagram

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных