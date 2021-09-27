Facebook приостановил разработку детской версии Instagram
«Хотя мы настаиваем на необходимости развития этого опыта, мы решили приостановить этот проект. Это даст нам время поработать с родителями, экспертами, политиками и регулирующими органами, выслушать их опасения и продемонстрировать ценность и важность этого проекта для молодых подростков в интернете сегодня», — сказал он.
Официально Instagram разрешено пользоваться людям старше 12 лет. Однако сейчас возраст, с которого у детей появляются телефоны, снижается. В итоге несовершеннолетние регистрируются в приложении, указывая неверные данные, указал Моссери. Он подчеркнул, что лучше не полагаться на способность соцсети проверять возраст пользователей, а создать так называемый Instagram Kids, которым смогут пользоваться дети и где за их активностью смогут следить родители.
О планах создать «детский» Instagram Моссери рассказал в марте этого года. Сейчас он сообщил, что зарегистрироваться в нем ребенок сможет с согласия родителей. В приложении не предусмотрено наличие рекламы, а контент и функции будут соответствовать возрасту. Кроме того, родители получат возможность следить, сколько времени дети проводят в соцсети, контролировать, с кем те переписываются и за кем следят.
Instagram регулярно обновляет свою политику в отношении детей. Так, 27 июля компания сообщила, что теперь аккаунты новых пользователей платформы в возрасте младше 16 лет автоматически будут закрытыми для тех, кого нет в списке друзей. Предполагается, что такой подход защитит подростков от нежелательных контактов со взрослыми.
Также пользователи «с потенциально опасным поведением» — те, на кого поступали жалобы или кто был заблокирован, — не увидят в своих разделах рекомендаций контент и страницы несовершеннолетних. Если же взрослые все же найдут детские страницы, они не смогут подписаться на них, просмотреть комментарии или написать собственные. Перед этим соцсеть объявила о намерении запретить совершеннолетним отправлять личные сообщения детям, которые на них не подписаны.