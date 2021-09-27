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Facebook приостановил разработку детской версии Instagram

Ведомости

Компания Facebook, которая владеет социальной сетью Instagram, временно приостанавливает разработку версии этого приложения для детей младше 13 лет, сообщил глава сервиса Адам Моссери.

«Хотя мы настаиваем на необходимости развития этого опыта, мы решили приостановить этот проект. Это даст нам время поработать с родителями, экспертами, политиками и регулирующими органами, выслушать их опасения и продемонстрировать ценность и важность этого проекта для молодых подростков в интернете сегодня», — сказал он.

Официально Instagram разрешено пользоваться людям старше 12 лет. Однако сейчас возраст, с которого у детей появляются телефоны, снижается. В итоге несовершеннолетние регистрируются в приложении, указывая неверные данные, указал Моссери. Он подчеркнул, что лучше не полагаться на способность соцсети проверять возраст пользователей, а создать так называемый Instagram Kids, которым смогут пользоваться дети и где за их активностью смогут следить родители. 

О планах создать «детский» Instagram Моссери рассказал в марте этого года. Сейчас он сообщил, что зарегистрироваться в нем ребенок сможет с согласия родителей. В приложении не предусмотрено наличие рекламы, а контент и функции будут соответствовать возрасту. Кроме того, родители получат возможность следить, сколько времени дети проводят в соцсети, контролировать, с кем те переписываются и за кем следят.

Instagram регулярно обновляет свою политику в отношении детей. Так, 27 июля компания сообщила, что теперь аккаунты новых пользователей платформы в возрасте младше 16 лет автоматически будут закрытыми для тех, кого нет в списке друзей. Предполагается, что такой подход защитит подростков от нежелательных контактов со взрослыми. 

Также пользователи «с потенциально опасным поведением» — те, на кого поступали жалобы или кто был заблокирован, — не увидят в своих разделах рекомендаций контент и страницы несовершеннолетних. Если же взрослые все же найдут детские страницы, они не смогут подписаться на них, просмотреть комментарии или написать собственные. Перед этим соцсеть объявила о намерении запретить совершеннолетним отправлять личные сообщения детям, которые на них не подписаны.

Ранее по теме: Instagram сделает закрытыми по умолчанию аккаунты новых пользователей до 16 лет

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных