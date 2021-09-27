Facebook приостановил разработку детской версии Instagram

Также пользователи «с потенциально опасным поведением» — те, на кого поступали жалобы или кто был заблокирован, — не увидят в своих разделах рекомендаций контент и страницы несовершеннолетних. Если же взрослые все же найдут детские страницы, они не смогут подписаться на них, просмотреть комментарии или написать собственные. Перед этим соцсеть объявила о намерении запретить совершеннолетним отправлять личные сообщения детям, которые на них не подписаны.