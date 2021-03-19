Instagram планирует создать версию приложения для детей младше 13 лет
Компания Instagram планирует разработать версию приложения для детей младше 13 лет, сообщил BuzzFeed со ссылкой на внутреннее сообщение компании. Сейчас политика Instagram запрещает пользоваться приложением детям младше 13.
«Дети все чаще спрашивают родителей, могут ли они пользоваться приложениями, которые бы помогли им не отставать от друзей», — сообщил представитель Facebook Джо Осборн. «Сейчас у родителей не так много вариантов, поэтому мы работаем над созданием дополнительных продуктов, таких как Messenger Kids, которые подходят для детей и контролируются родителями», — приводит слова Осборна Bloomberg.
Глава Instagram Адам Моссери пояснил BuzzFeed, что в версии приложения для детей будет предусмотрен родительский контроль. По его словам, разработка приложения находится на ранней стадии, поэтому у компании пока нет детального плана.
Новое приложение было анонсировано среди сотрудников Facebook 18 марта. Ранее Instagram сообщил, что запретит совершеннолетним пользователям отправлять личные сообщения детям младше 18 лет.