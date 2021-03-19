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Instagram планирует создать версию приложения для детей младше 13 лет

Ведомости

Компания Instagram планирует разработать версию приложения для детей младше 13 лет, сообщил BuzzFeed со ссылкой на внутреннее сообщение компании. Сейчас политика Instagram запрещает пользоваться приложением детям младше 13.

«Дети все чаще спрашивают родителей, могут ли они пользоваться приложениями, которые бы помогли им не отставать от друзей», — сообщил представитель Facebook Джо Осборн. «Сейчас у родителей не так много вариантов, поэтому мы работаем над созданием дополнительных продуктов, таких как Messenger Kids, которые подходят для детей и контролируются родителями», — приводит слова Осборна Bloomberg.

Глава Instagram Адам Моссери пояснил BuzzFeed, что в версии приложения для детей будет предусмотрен родительский контроль. По его словам, разработка приложения находится на ранней стадии, поэтому у компании пока нет детального плана.

Новое приложение было анонсировано среди сотрудников Facebook 18 марта. Ранее Instagram сообщил, что запретит совершеннолетним пользователям отправлять личные сообщения детям младше 18 лет.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных