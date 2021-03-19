Instagram планирует создать версию приложения для детей младше 13 лет

«Дети все чаще спрашивают родителей, могут ли они пользоваться приложениями, которые бы помогли им не отставать от друзей», — сообщил представитель Facebook Джо Осборн. «Сейчас у родителей не так много вариантов, поэтому мы работаем над созданием дополнительных продуктов, таких как Messenger Kids, которые подходят для детей и контролируются родителями», — приводит слова Осборна Bloomberg.