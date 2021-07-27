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Instagram сделает закрытыми по умолчанию аккаунты новых пользователей до 16 лет

Ведомости

Аккаунты новых пользователей Instagram в возрасте младше 16 лет автоматически будут закрытыми для тех, кого нет в списке друзей, говорится на сайте компании. 

«С этой недели все, кому не исполнилось 16 лет (или младше 18 в некоторых странах), будут по умолчанию переведены на приватные аккаунты, когда они присоединятся к Instagram», — сказано в заявлении.

В компании отметили, что во время исследования 8 из 10 молодых людей сами отдали предпочтение закрытым аккаунтам при регистрации. Кроме того, те несовершеннолетние, которые уже пользуются соцсетью, разошлют уведомления о преимуществах приватных страниц. При этом у подростков все еще сохранится возможность сделать их аккаунты публичными.

Подобный шаг поможет защитить несовершеннолетних от нежелательных контактов со взрослыми, считают в Instagram. Кроме того, чтобы защитить молодежь от нежелательного контента, соцсеть усложнит для людей старше 18 лет поиск детских аккаунтов. Также пользователи «с потенциально опасным поведением» — те, на кого поступали жалобы или кто был заблокирован, — не увидят в своих разделах рекомендаций контент и страницы несовершеннолетних. Если же взрослые все же найдут детские страницы, они не смогут подписаться на них, просмотреть комментарии или написать собственные.

Наконец, через несколько недель рекламодатели смогут настраивать таргетинг на лиц младше 18 лет. Изменения коснутся также Facebook и Messenger. Отмечается, что это сделано для того, чтобы максимально соответствовать запросам потребителей.

О намерении усложнить взрослым пользователям поиск подростков на своей платформе Instagram объявил в марте. Кроме того, соцсеть сообщила, что запретит совершеннолетним отправлять личные сообщения детям, которые на них не подписаны.

Ранее по теме: Instagram ограничит взрослым пользователям возможность писать подросткам

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных