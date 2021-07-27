Instagram сделает закрытыми по умолчанию аккаунты новых пользователей до 16 лет

Подобный шаг поможет защитить несовершеннолетних от нежелательных контактов со взрослыми, считают в Instagram. Кроме того, чтобы защитить молодежь от нежелательного контента, соцсеть усложнит для людей старше 18 лет поиск детских аккаунтов. Также пользователи «с потенциально опасным поведением» — те, на кого поступали жалобы или кто был заблокирован, — не увидят в своих разделах рекомендаций контент и страницы несовершеннолетних. Если же взрослые все же найдут детские страницы, они не смогут подписаться на них, просмотреть комментарии или написать собственные.