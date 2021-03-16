Instagram ограничит взрослым пользователям возможность писать подросткам
Instagram запретит совершеннолетним пользователям отправлять личные сообщения лицам младше 18 лет, сообщается на сайте компании. Это необходимо для того, чтобы защитить подростков от нежелательных контактов.
Как пояснили в Instagram, хотя доступ к социальной сети формально закрыт для людей младше 13 лет, на практике сложно досконально проверить возраст пользователя. Поэтому компания задействует технологию, которая будет оценивать, сколько лет тому или иному человеку.
Если взрослый попробует отправить сообщение неподписанному на него подростку, то увидит уведомление, что оно не доставлено. Исключение составляют лишь случаи, когда ребенок сам подписан на страницу совершеннолетнего. Однако и тогда Instagram намерен предупреждать об опасности некоторых контактов. Например, соцсеть будет уведомлять подростков о потенциально подозрительном поведении некоторых людей, в том числе тех, что отправляют много запросов на подписку несовершеннолетним.
Кроме того, Instagram намерен усложнить взрослым поиск подростков на своей платформе. Например, контент последних не будет высвечиваться в ленте предложений первых. Наконец, соцсеть будет убеждать несовершеннолетних в том, чтобы те сделали свои аккаунты приватными еще на моменте регистрации.