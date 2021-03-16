Спорт
Ведомости.СПб
Harvard Business Review
Бизнес-регата
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Справочник компаний
Форум
Газета
Медиа

Instagram ограничит взрослым пользователям возможность писать подросткам

Ведомости

Instagram запретит совершеннолетним пользователям отправлять личные сообщения лицам младше 18 лет, сообщается на сайте компании. Это необходимо для того, чтобы защитить подростков от нежелательных контактов.

Как пояснили в Instagram, хотя доступ к социальной сети формально закрыт для людей младше 13 лет, на практике сложно досконально проверить возраст пользователя. Поэтому компания задействует технологию, которая будет оценивать, сколько лет тому или иному человеку.

Если взрослый попробует отправить сообщение неподписанному на него подростку, то увидит уведомление, что оно не доставлено. Исключение составляют лишь случаи, когда ребенок сам подписан на страницу совершеннолетнего. Однако и тогда Instagram намерен предупреждать об опасности некоторых контактов. Например, соцсеть будет уведомлять подростков о потенциально подозрительном поведении некоторых людей, в том числе тех, что отправляют много запросов на подписку несовершеннолетним.

Кроме того, Instagram намерен усложнить взрослым поиск подростков на своей платформе. Например, контент последних не будет высвечиваться в ленте предложений первых. Наконец, соцсеть будет убеждать несовершеннолетних в том, чтобы те сделали свои аккаунты приватными еще на моменте регистрации.

Ранее по теме: Роскомнадзор потребовал объяснить блокировку 530 российских аккаунтов в Instagram

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных