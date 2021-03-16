Instagram ограничит взрослым пользователям возможность писать подросткам

Если взрослый попробует отправить сообщение неподписанному на него подростку, то увидит уведомление, что оно не доставлено. Исключение составляют лишь случаи, когда ребенок сам подписан на страницу совершеннолетнего. Однако и тогда Instagram намерен предупреждать об опасности некоторых контактов. Например, соцсеть будет уведомлять подростков о потенциально подозрительном поведении некоторых людей, в том числе тех, что отправляют много запросов на подписку несовершеннолетним.