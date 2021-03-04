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Роскомнадзор потребовал объяснить блокировку 530 российских аккаунтов в Instagram

Ведомости

Роскомнадзор потребовал у руководства компании Facebook Inc разъяснить причины блокировки 530 аккаунтов российских пользователей в Instagram, сообщается на сайте ведомства.

«Роскомнадзор направил руководству компании Facebook Inc письмо с требованием предоставить списки аккаунтов, к которым ограничен доступ, а также разъяснить причины их блокировки», — говорится в сообщении. Администрация Facebook также должна будет представить документы, подтверждающие ведение на заблокированных аккаунтах противоправной деятельности.

Сообщение о выявлении и удалении 530 учетных записей российских пользователей Instagram ранее появилось в официальном блоге Facebook. Согласно заявлению соцсети, доступ к ним был ограничен за «скоординированные попытки ввести других в заблуждение». Речь шла о материалах с критикой несанкционированных акций, проходивших в Москве в январе 2021 г.

Ранее в феврале администрация Twitter приостановила действие аккаунта российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями.

Ранее по теме: Twitter заблокировал аккаунт делегации России на переговорах в Вене по безопасности

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных