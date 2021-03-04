Роскомнадзор потребовал объяснить блокировку 530 российских аккаунтов в Instagram
Роскомнадзор потребовал у руководства компании Facebook Inc разъяснить причины блокировки 530 аккаунтов российских пользователей в Instagram, сообщается на сайте ведомства.
«Роскомнадзор направил руководству компании Facebook Inc письмо с требованием предоставить списки аккаунтов, к которым ограничен доступ, а также разъяснить причины их блокировки», — говорится в сообщении. Администрация Facebook также должна будет представить документы, подтверждающие ведение на заблокированных аккаунтах противоправной деятельности.
Сообщение о выявлении и удалении 530 учетных записей российских пользователей Instagram ранее появилось в официальном блоге Facebook. Согласно заявлению соцсети, доступ к ним был ограничен за «скоординированные попытки ввести других в заблуждение». Речь шла о материалах с критикой несанкционированных акций, проходивших в Москве в январе 2021 г.
Ранее в феврале администрация Twitter приостановила действие аккаунта российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями.