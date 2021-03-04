Роскомнадзор потребовал объяснить блокировку 530 российских аккаунтов в Instagram

Сообщение о выявлении и удалении 530 учетных записей российских пользователей Instagram ранее появилось в официальном блоге Facebook. Согласно заявлению соцсети, доступ к ним был ограничен за «скоординированные попытки ввести других в заблуждение». Речь шла о материалах с критикой несанкционированных акций, проходивших в Москве в январе 2021 г.