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Twitter заблокировал аккаунт делегации России на переговорах в Вене по безопасности

Ведомости

Администрация Twitter сегодня приостановила действие аккаунта российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями, сообщил глава делегации Константин Гаврилов.

«12 февраля техподдержка Twitter заблокировала официальный аккаунт делегации РФ по контролю за вооружениями», — заявил он.

Гаврилов высказал предположение, что причиной блокировки могла стать альтернативная позиция России по текущей военно-политической обстановке в Европе, которая была озвучена на семинаре ОБСЕ по военным доктринам. По его мнению, произошедшее является актов неприкрытой цензуры.

Ранее в конце января МИД России заявил, что блокировка контента, к которой прибегает администрация крупнейших американских социальных сетей, наносит удар по демократической системе ценностей и противоречит принципу свободы слова.

В МИДе отметили, что ИТ-гиганты из США игнорируют демократические и этические нормы и сами беспрепятственно формируют облик современной коммуникационной инфраструктуры в собственных интересах.

Ранее по теме: Twitter исключил возвращение Трампу аккаунта при повторном президентстве

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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