Twitter заблокировал аккаунт делегации России на переговорах в Вене по безопасности

Гаврилов высказал предположение, что причиной блокировки могла стать альтернативная позиция России по текущей военно-политической обстановке в Европе, которая была озвучена на семинаре ОБСЕ по военным доктринам. По его мнению, произошедшее является актов неприкрытой цензуры.