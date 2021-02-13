Twitter заблокировал аккаунт делегации России на переговорах в Вене по безопасности
Администрация Twitter сегодня приостановила действие аккаунта российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями, сообщил глава делегации Константин Гаврилов.
«12 февраля техподдержка Twitter заблокировала официальный аккаунт делегации РФ по контролю за вооружениями», — заявил он.
Гаврилов высказал предположение, что причиной блокировки могла стать альтернативная позиция России по текущей военно-политической обстановке в Европе, которая была озвучена на семинаре ОБСЕ по военным доктринам. По его мнению, произошедшее является актов неприкрытой цензуры.
Ранее в конце января МИД России заявил, что блокировка контента, к которой прибегает администрация крупнейших американских социальных сетей, наносит удар по демократической системе ценностей и противоречит принципу свободы слова.
В МИДе отметили, что ИТ-гиганты из США игнорируют демократические и этические нормы и сами беспрепятственно формируют облик современной коммуникационной инфраструктуры в собственных интересах.