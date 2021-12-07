Владельцы Telegram-каналов смогут запрещать скриншоты и пересылку сообщений
Telegram разработал новую версию мессенджера, которая позволяет защищать контент группы и каналов от сохранения и копирования, сообщается на сайте платформы. Помимо этого, Telegram представил еще несколько обновлений.
«Теперь создатели каналов и групп могут запретить своим подписчикам сохранять фотографии и видеозаписи, пересылать сообщения и делать снимки экрана», — говорится в заявлении мессенджера. Чтобы активировать данную функцию, необходимо перейти в пункт «Тип группы/канала» в профиле чата и нажать кнопку «Запретить копирование».
Вдобавок Telegram позволит удалять историю переписки за определенный день или промежуток времени. Текущая версия позволяет удалять отдельные сообщения у всех участников беседы. Нововведение будет доступно только в личных чатах, уточнили в пресс-службе, однако в любом другом можно настроить автоматическое удаление публикаций через день, неделю или месяц после размещения.
Также Telegram ввел возможность писать анонимные комментарии в публичных сообществах. Общаться можно будет от лица группы в целом. Это необходимо для избежания «нежелательного внимания» к личной учетной записи, пояснили в мессенджере.
Среди других новшеств — расширение возможностей управления подключенными устройствами, прохождение авторизации через звонок, ответы на заявки в группы, появление новых цветовых тем, распознавание текста с картинок для устройств с iOS 13 и выше, введение форматирования текста в подписях к медиа на iOS и обновление дизайна профиля.