Владельцы Telegram-каналов смогут запрещать скриншоты и пересылку сообщений

Вдобавок Telegram позволит удалять историю переписки за определенный день или промежуток времени. Текущая версия позволяет удалять отдельные сообщения у всех участников беседы. Нововведение будет доступно только в личных чатах, уточнили в пресс-службе, однако в любом другом можно настроить автоматическое удаление публикаций через день, неделю или месяц после размещения.