Газета
Медиа

Владельцы Telegram-каналов смогут запрещать скриншоты и пересылку сообщений

Ведомости

Telegram разработал новую версию мессенджера, которая позволяет защищать контент группы и каналов от сохранения и копирования, сообщается на сайте платформы. Помимо этого, Telegram представил еще несколько обновлений.

«Теперь создатели каналов и групп могут запретить своим подписчикам сохранять фотографии и видеозаписи, пересылать сообщения и делать снимки экрана», — говорится в заявлении мессенджера. Чтобы активировать данную функцию, необходимо перейти в пункт «Тип группы/канала» в профиле чата и нажать кнопку «Запретить копирование».

Вдобавок Telegram позволит удалять историю переписки за определенный день или промежуток времени. Текущая версия позволяет удалять отдельные сообщения у всех участников беседы. Нововведение будет доступно только в личных чатах, уточнили в пресс-службе, однако в любом другом можно настроить автоматическое удаление публикаций через день, неделю или месяц после размещения.

Также Telegram ввел возможность писать анонимные комментарии в публичных сообществах. Общаться можно будет от лица группы в целом. Это необходимо для избежания «нежелательного внимания» к личной учетной записи, пояснили в мессенджере.

Среди других новшеств — расширение возможностей управления подключенными устройствами, прохождение авторизации через звонок, ответы на заявки в группы, появление новых цветовых тем, распознавание текста с картинок для устройств с iOS 13 и выше, введение форматирования текста в подписях к медиа на iOS и обновление дизайна профиля. 

Ранее по теме: Telegram отключит рекламу в каналах чиновников и госструктур

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных