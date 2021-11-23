Telegram отключит рекламу в каналах чиновников и госструктур

6 ноября Павел Дуров анонсировал введение возможности отключения рекламных объявлений в каналах мессенджера. По его словам, добавить такую функцию предложили сами пользователи. Она может быть оформлена в виде недорогой подписки. Рекламодатели смогут размещать «невидимое» объявление в любом канале, которое – при условии достаточной стоимости показа – приведет к отсутствию объявлений в этом канале, добавил Дуров.