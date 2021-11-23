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Telegram отключит рекламу в каналах чиновников и госструктур

Ведомости

Реклама в Telegram-каналах чиновников и государственных структур будет отключена от рекламной платформы мессенджера, сообщил основатель Telegram Павел Дуров.

«Это было временно, сейчас мы исключаем каналы государственных чиновников и правительственных организаций из рекламной платформы», — написал Дуров в комментариях к своему посту в Telegram.

6 ноября Павел Дуров анонсировал введение возможности отключения рекламных объявлений в каналах мессенджера. По его словам, добавить такую функцию предложили сами пользователи. Она может быть оформлена в виде недорогой подписки. Рекламодатели смогут размещать «невидимое» объявление в любом канале, которое – при условии достаточной стоимости показа – приведет к отсутствию объявлений в этом канале, добавил Дуров.

О скором запуске рекламных сообщений в мессенджере основатель Telegram сообщил в конце октября. Тогда он отметил, что доход от таких объявлений позволит Telegram дальше предоставлять пользователям бесплатный и неограниченный сервис.

Ранее по теме: Дуров анонсировал платное отключение рекламы в Telegram

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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