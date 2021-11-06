Дуров анонсировал платное отключение рекламы в Telegram

«Telegram не будет показывать рекламные сообщения в списке чатов, личных беседах или группах. Реклама затронет только большие каналы — сервисы, где уже и так есть реклама, и поддержка которых приводит к наибольшим расходам со стороны Telegram», — говорилось в сообщении.