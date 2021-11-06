Дуров анонсировал платное отключение рекламы в Telegram
Telegram работает над введением возможности отключения рекламных объявлений в каналах мессенджера. Функцию запустят в ноябре, сообщил основатель Telegram Павел Дуров.
По его словам, добавить такую функцию предложили сами пользователи. Она может быть оформлена в виде недорогой подписки.
«Авторы некоторых каналов также хотели бы «выключать» рекламные объявления в своих каналах. В данный момент мы просчитываем экономические условия этой опции», — написал он в Telegram.
Рекламодатели смогут размещать «невидимое» объявление в любом канале, которое – при условии достаточной стоимости показа – приведет к отсутствию объявлений в этом канале, добавил Дуров.
В конце октября основатель Telegram подтвердил скорый запуск рекламных сообщений в мессенджере. Доход от таких рекламных объявлений позволит Telegram дальше предоставлять пользователям бесплатный и неограниченный сервис.
«Telegram не будет показывать рекламные сообщения в списке чатов, личных беседах или группах. Реклама затронет только большие каналы — сервисы, где уже и так есть реклама, и поддержка которых приводит к наибольшим расходам со стороны Telegram», — говорилось в сообщении.