Роскомнадзор ограничит доступ к The Insider из-за отсутствия маркировки СМИ-иноагента
Роскомнадзор ограничит доступ к сайту издания The Insider (внесен Минюстом в реестр СМИ-иноагентов) после вступления в силу решения суда по делу об отсутствии маркировки в его материалах о статусе иноагента, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства. Ранее сегодня Таганский суд Москвы оштрафовал The Insider в общей сложности на 1 млн руб.
«В соответствии со статьей "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", на основании вступившего в законную силу судебного решения о нарушении по ст. 19.34.1 КоАП Роскомнадзор ограничивает доступ к такому информационному ресурсу иностранного средства массовой информации, выполняющего функции иностранного агента», — сказали в пресс-службе.
Издание было включено Минюстом в реестр СМИ-иноагентов 23 июля этого года. The Insider — латвийское юрлицо The Insider SIA, зарегистрировано в Риге. Главный редактор Роман Доброхотов ранее сообщал, что издание не намерено маркировать свои материалы в соответствии с требованиями Роскомнадзора и продолжит работу в прежнем режиме, несмотря на включение в реестр СМИ-иноагентов, писал «Интерфакс».
Статус иностранного агента существует в России с 2012 г., когда были приняты поправки в закон о некоммерческих организациях. Признавать иноагентами СМИ стали в конце 2017 г., физлиц — в конце 2020 г. Всего с 2017 г. Минюст включил в реестр СМИ-иноагентов уже 103 издания и физических лица, большинство из них — в текущем году.