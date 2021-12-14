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Роскомнадзор ограничит доступ к The Insider из-за отсутствия маркировки СМИ-иноагента

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Роскомнадзор ограничит доступ к сайту издания The Insider (внесен Минюстом в реестр СМИ-иноагентов) после вступления в силу решения суда по делу об отсутствии маркировки в его материалах о статусе иноагента, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства. Ранее сегодня Таганский суд Москвы оштрафовал The Insider в общей сложности на 1 млн руб.

«В соответствии со статьей "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", на основании вступившего в законную силу судебного решения о нарушении по ст. 19.34.1 КоАП Роскомнадзор ограничивает доступ к такому информационному ресурсу иностранного средства массовой информации, выполняющего функции иностранного агента», — сказали в пресс-службе.

Издание было включено Минюстом в реестр СМИ-иноагентов 23 июля этого года. The Insider — латвийское юрлицо The Insider SIA, зарегистрировано в Риге. Главный редактор Роман Доброхотов ранее сообщал, что издание не намерено маркировать свои материалы в соответствии с требованиями Роскомнадзора и продолжит работу в прежнем режиме, несмотря на включение в реестр СМИ-иноагентов, писал «Интерфакс».

Статус иностранного агента существует в России с 2012 г., когда были приняты поправки в закон о некоммерческих организациях. Признавать иноагентами СМИ стали в конце 2017 г., физлиц — в конце 2020 г. Всего с 2017 г. Минюст включил в реестр СМИ-иноагентов уже 103 издания и физических лица, большинство из них — в текущем году.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных