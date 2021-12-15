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RT подал иск к создателю футболок с «иноагентом»

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АНО «ТВ-Новости» — юрлицо медиахолдинга Russia Today — подало иск в Арбитражный суд Москвы к владельцу московского магазина Feelosophy Store Георгию Сарабекяну, следует из картотеки арбитражных дел. Магазин выпускает и продает одежду со словом «иноагент» в поддержку издания «Медуза» (признано Минюстом СМИ-иноагентом).

Суть исковых требований не раскрывается, но в карточке дела обозначена сумма претензий — 500 000 руб. Суд зарегистрировал исковое заявление 14 декабря. 

Сам Сарабекян рассказал «Медузе», что исковые претензии от RT магазин получил еще 30 октября. Желтая футболка с надписью «иностранный агент», ставшая поводом для иска, появилась в магазине мерча «Медузы» в день его запуска, 27 августа. «Я раскрыл [письмо] — а там длинная претензия […]. Оказывается, RT зарегистрировал как товарный знак словосочетание "иностранный агент" — и теперь телеканалу принадлежат права на его использование буквально везде», — сказал он.

В претензии, по словам Сарабекяна, также указывается, что продажа Feelosophy «футболок со словесным обозначением "иностранный агент"» причинила RT «значительные финансовые убытки».

АНО «ТВ-Новости» подало заявку на регистрацию товарного знака «Иноагент» еще в мае этого года, следует из данных Роспатента. Однако эта заявка еще не была одобрена, а товарный знак до сих пор не зарегистрирован. Медиахолдингу удалось лишь зарегистрировать товарный знак «иностранный агент». 

Медиахолдинг RT был признан иноагентом в США в 2017 г., тогда же стал выпускать и продавать футболки с надписями «иностранный агент» и «foreign agent».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных