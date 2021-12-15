RT подал иск к создателю футболок с «иноагентом»

Сам Сарабекян рассказал «Медузе», что исковые претензии от RT магазин получил еще 30 октября. Желтая футболка с надписью «иностранный агент», ставшая поводом для иска, появилась в магазине мерча «Медузы» в день его запуска, 27 августа. «Я раскрыл [письмо] — а там длинная претензия […]. Оказывается, RT зарегистрировал как товарный знак словосочетание "иностранный агент" — и теперь телеканалу принадлежат права на его использование буквально везде», — сказал он.