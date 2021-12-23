Путин обвинил соцсети в игнорировании вопросов безопасности детей

«Для них это что? Бизнес прежде всего. Им, к сожалению, деньги любой ценой. Это уход от национального контроля, от того, чтоб хоть как-то подумать о детях. Вопрос номер один для них – это извлечение прибыли», – заявил президент, отвечая на вопрос о безопасности детей в интернете. Он добавил, что вопрос безопасности детей в социальных сетях является огромной проблемой и обсуждается во многих странах мира.