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Путин обвинил соцсети в игнорировании вопросов безопасности детей

Ведомости

Крупнейшие соцсети в погоне за прибылью забывают о безопасности детей, что приводит к распространению призывов к суициду и трагическим событиям в школах, заявил президент России Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции.

«Для них это что? Бизнес прежде всего. Им, к сожалению, деньги любой ценой. Это уход от национального контроля, от того, чтоб хоть как-то подумать о детях. Вопрос номер один для них – это извлечение прибыли», – заявил президент, отвечая на вопрос о безопасности детей в интернете. Он добавил, что вопрос безопасности детей в социальных сетях является огромной проблемой и обсуждается во многих странах мира.

«Отсюда и все негативные явления, которые с этим связаны: призывы к суициду, те же трагедии в школах. У нас сто с лишним случаев предотвращено за последнее время — таких, возможно, серьезных преступлений в учебных заведениях», – отметил президент.

По словам главы государства, с этим поведением соцсетей и связано появление в России законодательства, обязывающего крупные интернет-платформы регистрировать в России свои представительства, дочерние компании, о так называемом «приземлении платформ». Путин добавил, что также в России и мире широко обсуждаются предложения, который помогут «уйти от обезличенности в интернете», но конкретики по этим обсуждениям глава государства не привел.

Президент подчеркнул, что интернет становится все большей и большей частью жизни общества. И все, что происходит в этой среде, должно подчиняться «общим правилам человеческого бытия, моральным и юридическим правилам».

Тем не менее необходимо соблюсти золотую середину – «не подавлять свободу самовыражения, свободу распространения информации, но в то же время защищать общество от возможных негативных проявлений», считает президент.

«Надеюсь, что такая золотая середина будет найдена, и мы будем продолжать настаивать в работе с мировыми платформами на том, чтобы они подчинялись требованиям нашего законодательства», – заявил президент.

Он добавил, что российским властям «очень бы не хотелось прибегать к крайним мерам». «Но если нас будут вынуждать, мы будем вынуждены наращивать требования к тем, кто этим занимается и пренебрегает интересами российского общества», – резюмировал Путин.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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