Роскомнадзор обсуждает запрет сексуальных девиаций

«На сегодняшний день нам не известно о появлении каких-либо законопроектов по изменению действующего законодательства в этой части», – сообщил «Ведомостям» Виктор Чеканов, генеральный директор «Megogo Россия». Он подчеркнул, что в России уже действует статья 6.21 КоАП, которая запрещает пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди детей. «А что касается взрослых людей и выбора, что им смотреть, то озвученное новое предложение выглядит чрезмерным. И да, если такая спорная инициатива будет принята, то зрители лишатся великих работ мировых режиссеров – от Лукино Висконти до Гаса Ван Сента», – резюмировал он. «Пока нет четкого юридического определения того, что считать пропагандой, применение этой нормы может и будет носить просто запретительный характер», – отметил топ-менеджер другого онлайн-кинотеатра.