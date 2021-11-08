Роскомнадзор обсуждает запрет сексуальных девиаций

Роскомнадзор обсуждает запрет сексуальных девиацийОнлайн-кинотеатрам могут запретить показ фильмов и сериалов с любыми нетрадиционными сексуальными отношениями
«Ведомости» ознакомились с перечнем предложений по изменению в действующем законодательстве, который обсуждался на заседании Общественного совета при ведомстве. На слайде с эмблемой Роскомнадзора представлен ряд ограничений, касающихся демонстрации контента с «нетрадиционными сексуальными отношениями и сексуальными девиациями».
К сексуальным девиациям относятся педофилия, эксгибиционизм, садизм и мазохизм, причиняющие вред здоровью, рассказала «Ведомостям» сексолог и психиатр Ирина Айриянц. Свод психических заболеваний постоянно претерпевает изменения: например, раньше туда был включен гомосексуализм и транссексуализм, а в последней редакции гомосексуальное влечение было исключено. Примерно через два года ожидается новое обновление классификаций болезней. Вероятнее всего, в ней транссексуализм будет заменен на гендерную дисфорию, то есть неудовлетворенность своим полом.
В российском прокате уже сейчас вырезают сцены гомосексуального секса, сказала она. «Например, фильм про Элтона Джона вышел с полным купированием сцен поцелуев и ласк между героями, чему Элтон Джон, кстати, очень возмущался», – отметила Айриянц. Под действие новых ограничений могут подпадать такие фильмы, как «50 оттенков серого», сериалы «Миллиарды», «Happy End».
Действующее законодательство допускает показ такого контента (кроме педофилии), но под маркировкой 18+. «Это пока лишь предложения», – подчеркнул один из участников заседания. То, что презентация с таким слайдом была представлена на этом заседании представителем Роскомнадзора, «Ведомостям» подтвердил источник на медиарынке, знающий это от присутствовавшего на совещании другого члена совета.
Одна из инициатив предлагает дополнить закон «Об информации, информационных технологиях и защите информации», внеся изменения в статьи 10.5 и 10.6 этого закона. Эти статьи регламентируют обязанности владельцев онлайн-видеосервисов и соцсетей. Их предлагается дополнить «запретом на распространение материалов, пропагандирующих нетрадиционные сексуальные отношения и сексуальные девиации». Такие материалы предлагается включить в перечень оснований для включения в реестр запрещенной информации, страницы с которой интернет-провайдеры и операторы связи обязаны блокировать по требованию Роскомнадзора.
Изменения предлагается внести в закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», добавив в него запрет на демонстрацию или описание таких отношений. Действующие формулировки закона запрещают распространение среди детей именно «пропагандирующей нетрадиционные сексуальные отношения» информации.
Еще одно предложение касается изменения в статью закона о СМИ о недопустимости злоупотребления свободой массовой информации. Ее предлагается снабдить теми же запретами, что и статью о обязанностях онлайн-кинотеатров.
Санкции за подобные нарушения предлагается установить «по аналогии с действующей нормой в КоАП», статьей 6.21 о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних, – она подразумевает штрафы для компаний на сумму до 1 млн руб. или приостановление деятельности до 90 суток.
По словам еще одного собеседника «Ведомостей», присутствовавшего на заседании общественного совета при Роскомнадзоре, на встрече выступал глава Роскомнадзора Андрей Липов. В своем выступлении он ссылался на речь президента Владимира Путина на пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай» 21 октября. В том выступлении Путин назвал чудовищной ситуацию, когда детям внушают, что мальчик легко может стать девочкой и наоборот. По его словам, им навязывают якобы имеющийся выбор и заставляют принимать решение, способное сломать жизнь, сообщало «РИА Новости».
«Мне об этом ничего не известно», – сообщил «Ведомостям» пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на вопрос, знает ли он о разработке каких-либо законодательных норм после выступления Путина.
В пресс-службе Роскомнадзора также не ответили на запрос «Ведомостей», действительно ли эти предложения обсуждались на заседании Общественного совета при ведомстве.
10 ноября в Общественной палате должно пройти заседание о законодательном регулировании деятельности онлайн-кинотеатров, отмечается в анонсе, полученном «Ведомостями». В палате отмечают обеспокоенность граждан распространением деструктивного контента на онлайн-платформах, а также активное обсуждение этого вопроса в обществе и органах власти. «С предложениями о регулировании деятельности онлайн-кинотеатров выступит в ходе заседания общественного совета Роскомнадзора руководитель ведомства Андрей Липов», – отмечается в анонсе мероприятия.
Реакция и мнения экспертов
«На сегодняшний день нам не известно о появлении каких-либо законопроектов по изменению действующего законодательства в этой части», – сообщил «Ведомостям» Виктор Чеканов, генеральный директор «Megogo Россия». Он подчеркнул, что в России уже действует статья 6.21 КоАП, которая запрещает пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди детей. «А что касается взрослых людей и выбора, что им смотреть, то озвученное новое предложение выглядит чрезмерным. И да, если такая спорная инициатива будет принята, то зрители лишатся великих работ мировых режиссеров – от Лукино Висконти до Гаса Ван Сента», – резюмировал он. «Пока нет четкого юридического определения того, что считать пропагандой, применение этой нормы может и будет носить просто запретительный характер», – отметил топ-менеджер другого онлайн-кинотеатра.
Представители других опрошенных «Ведомостями» видеосервисов и соцсетей – Ivi, «Яндекса» (управляет сервисом «Кинопоиск»), Okko, Netflix, а также «В контакте», «Одноклассников», Google и TikTok не стали комментировать возможные изменения в законодательстве. В Meta (управляет Facebook и Instagram) не ответили на запрос.
Действующее законодательство уже предполагает понятный перечень правил работы легальных онлайн-кинотеатров. Тот контент, который потенциально может нанести вред детскому развитию, кинотеатры должны прятать под маркировку 18+, напомнил глава ассоциации «Интернет-видео» Алексей Бырдин. Если же какой-то кинотеатр нарушает эти правила, закон предусматривает различные меры воздействия, включая штрафы и вплоть до блокировки, отметил он.
«Закручивать гайки для легальных интернет-видеосервисов бессмысленно, потому что нарушения происходят явно не на их платформах. А отсутствие четких критериев отнесения информации к «пропагандирующей нетрадиционные сексуальные отношения и девиации» вносит существенную неопределенность и может создать очень плохую правоприменительную практику», – отметил он, комментируя предложения о новом регулировании для онлайн-кинотеатров. В России широко функционируют пиратские сервисы, «которые в принципе действуют за пределами правового поля», напоминает Бырдин.
На размытость формулировок в предложениях Роскомнадзора обращает внимание и Александра Орехович, член комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики московского отделения Ассоциации юристов России. «Практически эти нормы направлены на запрет пропаганды нетрадиционной сексуальной ориентации не только среди несовершеннолетних, но и в принципе на распространение соответствующей информации независимо от возрастной принадлежности группы распространения», – считает Орехович. «В соответствии с этими предложениями показ «Лолиты» Эдриана Лайна будет запрещен в принципе – как среди аудитории до 18 лет, так и любой другой», – добавила она.
Несмотря на то что подобные правила есть в законодательстве других стран, в данном случае предлагается «абсолютно резиновая норма для толкования, дающая возможность в зависимости от определенных обстоятельств злоупотреблять при ее применении и в нее вписывать практически любые виды отношений», резюмировала адвокат, партнер коллегии адвокатов Pen&Paper Екатерина Тягай.-
В подготовке материала принимала участие Анна Киселева