Церемонию вручения премии «Грэмми» могут перенести из-за «омикрона»
64-я церемония вручения премии «Грэмми» может быть перенесена в этом году на более поздний срок из-за распространения штамма коронавируса «омикрон» в США, сообщил The Wall Street Journal со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. Церемония должна была пройти 31 января.
В прошлом году церемонию переносили из-за распространения коронавируса: она прошла 14 марта вместо 31 января. Также поменялось место ее проведения: вместо Staples Center награды вручали в Los Angeles Convention Center.
24 ноября Национальная академия искусства и науки звукозаписи США объявила номинантов премии «Грэмми». Больше всего номинаций у джазового музыканта Джона Батиста — 11. Джастин Бибер, Doja Cat и H.E.R. могут получить по восемь премий, Билли Айлиш и Оливия Родриго представлены в семи номинациях. Рэпер Jay-Z номинирован в трех категориях.
Одну номинацию на премию также получил 44-й президент США Барак Обама. Его мемуары «Земля обетованная» (A Promised Land) представлены в категории «За лучший разговорный альбом».