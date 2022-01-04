Церемонию вручения премии «Грэмми» могут перенести из-за «омикрона»

64-я церемония вручения премии «Грэмми» может быть перенесена в этом году на более поздний срок из-за распространения штамма коронавируса «омикрон» в США, сообщил The Wall Street Journal со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. Церемония должна была пройти 31 января.