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Церемонию вручения премии «Грэмми» могут перенести из-за «омикрона»

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64-я церемония вручения премии «Грэмми» может быть перенесена в этом году на более поздний срок из-за распространения штамма коронавируса «омикрон» в США, сообщил The Wall Street Journal со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. Церемония должна была пройти 31 января.

В прошлом году церемонию переносили из-за распространения коронавируса: она прошла 14 марта вместо 31 января. Также поменялось место ее проведения: вместо Staples Center награды вручали в Los Angeles Convention Center.

24 ноября Национальная академия искусства и науки звукозаписи США объявила номинантов премии «Грэмми». Больше всего номинаций у джазового музыканта Джона Батиста — 11. Джастин Бибер, Doja Cat и H.E.R. могут получить по восемь премий, Билли Айлиш и Оливия Родриго представлены в семи номинациях. Рэпер Jay-Z номинирован в трех категориях.

Одну номинацию на премию также получил 44-й президент США Барак Обама. Его мемуары «Земля обетованная» (A Promised Land) представлены в категории «За лучший разговорный альбом».

Ранее по теме: Объявлены номинанты на премию «Грэмми»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных