Каналы «Русского радио» и группы «Земляне» заблокировали на Youtube
Видеохостинг Youtube заблокировал аккаунты радиостанции «Русское радио» и группы «Земляне» после уведомления о нарушении авторских прав. Об этом сообщила в понедельник, 24 января, пресс-служба медиахолдинга «Русская медиагруппа» (РМГ).
«В разгар новогодних праздников на видеохостинге YouTube был заблокирован канал "Русского радио". Официальной причиной, озвученной администрацией сервиса, стало нарушение норм сообщества. Однако при детальном разборе ситуации становится ясно, что YouTube заблокировал каналы "Русского радио" и группы "Земляне" под надуманным и ничем не подтвержденным предлогом», — говорится в заявлении.
В РМГ пояснили, что причиной блокировки стало обращение неизвестной фирмы, которая разместила в своем Youtube-аккаунте аудиовизуальные материалы до того, как они появились на канале «Русского радио». Отмечается, что Youtube проигнорировал наличие у холдинга подтверждающих права документов, которые были предоставлены платформе после уведомления о предстоящей блокировке.
«Мы надеемся, что данное решение администрация сервиса принимала вследствие введения их в заблуждение оппонентом, а не в рамках идеологической цензуры», — отметили в пресс-службе. Кроме того, в РМГ пригрозили пожаловаться в Роскомнадзор на цензуру и «незаконное ограничение свободы слова» граждан РФ.
В пресс-службе Youtube заявили, что каналы радиостанции и группы были заблокированы временно после «копирайт-страйков» и будут восстановлены, если заявитель не обратится в суд в течение десяти рабочих дней. «Youtube никогда не выступает арбитром в делах о нарушении авторских прав, а только предоставляет технические средства обмена информацией связи между сторонами», — рассказали в компании «Интерфаксу».
Холдинг РМГ был основан в 1995 г. В него входит пять радиостанций — «Русское радио», «Хит FM», «Радио Maximum», DFM и «Радио Monte Carlo», а также музыкальный телеканал RU.TV. По собственным данным, ежедневная аудитория станций РМГ составляет 12,5 млн слушателей.