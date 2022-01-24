Каналы «Русского радио» и группы «Земляне» заблокировали на Youtube

В пресс-службе Youtube заявили, что каналы радиостанции и группы были заблокированы временно после «копирайт-страйков» и будут восстановлены, если заявитель не обратится в суд в течение десяти рабочих дней. «Youtube никогда не выступает арбитром в делах о нарушении авторских прав, а только предоставляет технические средства обмена информацией связи между сторонами», — рассказали в компании «Интерфаксу».