Роскомнадзор обязал YouTube и Instagram установить единый счётчик аудитории
В июне 2021 г. был принят закон, согласно которому в России должен был появиться официальный измеритель аудитории интернета, который должен был считать аудиторию новостных агрегаторов, аудиовизуальных сервисов и других ресурсов. 2 февраля Роскомнадзор выбрал Mediascope единым счётчиком интернет-аудитории. Для передачи данных сайты должны установить специальную программу или передавать их самостоятельно. Отказаться сервисы не имеют права.
Согласно документу, в список вошли онлайн-кинотеатры Okko, Premier, ivi, Netflix и «Кинопоиск», четыре новостных агрегатора: «Яндекс.Новости», «Rambler/новости», СМИ2, и «Новости@Mail.ru». Среди соцсетей в список попали восемь ресурсов, в том числе Facebook, Instagram, Twitter и Youtube. В перечне находятся названия 26 СМИ, в том числе «Коммерсантъ», «Эхо Москвы», ТАСС и «Аргументы и факты», а также интернет-версии телеканалов первого и второго цифровых мультиплексов: «Первый канал», РЕН ТВ, СТС, «Звезда», «Спас» и т. д. Также планируется измерять аудиторию «Яндекс.Дзена», «Яндекс.Видео», «Mail Видео» и Rutube.
Аудитория большинства этих ресурсов, по данным РБК, и так измерялась Mediascope. В 2019 г. «Яндекс» убрал со всех своих страниц счетчики. В компании тогда объяснили это решение поиском «баланса между предоставлением дополнительных гарантий качества рекламодателям и защитой данных пользователей», сообщает издание. Позже «Яндекс» и Mediascope объявили, что возобновляют сотрудничество. Компания Google, владелец Youtube, по данным РБК, принципиально не сотрудничает с измерителями.
Mediascope – крупнейшая в России измерительная компания, которая предоставляет данные о потреблении контента в различных средах. На ее данных участники рынка основываются при планировании рекламных бюджетов, размещении рекламы и т. п. С 2016 г. эта компания является единым измерителем аудитории телеканалов.