Роскомнадзор обязал YouTube и Instagram установить единый счётчик аудитории

Согласно документу, в список вошли онлайн-кинотеатры Okko, Premier, ivi, Netflix и «Кинопоиск», четыре новостных агрегатора: «Яндекс.Новости», «Rambler/новости», СМИ2, и «Новости@Mail.ru». Среди соцсетей в список попали восемь ресурсов, в том числе Facebook, Instagram, Twitter и Youtube. В перечне находятся названия 26 СМИ, в том числе «Коммерсантъ», «Эхо Москвы», ТАСС и «Аргументы и факты», а также интернет-версии телеканалов первого и второго цифровых мультиплексов: «Первый канал», РЕН ТВ, СТС, «Звезда», «Спас» и т. д. Также планируется измерять аудиторию «Яндекс.Дзена», «Яндекс.Видео», «Mail Видео» и Rutube.