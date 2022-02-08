Netflix анонсировал новый российский триллер «ЗАТО»
Американский онлайн-кинотеатр Netflix анонсировал новый российский проект – криминальный триллер «ЗАТО» режиссеров Дарьи Жук, известной по фильму «Хрусталь», и Станислава Либина («Без следа»), сообщил «Кинопоиск». Сценарий написали Михаил Шприц, Илья Шеин и Ксения Мчедлидзе.
Главные герои сериала — журналистка Кристина и милиционер Дашкин, расследующие дело о похищении ребенка. «В переходный период неопределенности в стране, после распада СССР, амбициозная журналистка Кристина вместе с милиционером Дашкиным расследуют исчезновение ребенка в закрытом городе, где за разглашение секретной информации можно поплатиться жизнью», — говорится в официальном синопсисе.
Главные роли в проекте сыграют Анастасия Талызина (сериал «Патриот»), Михаил Тройник (сериал «Метод» и «Чики»), Максим Стоянов, Иван Мулин, Полина Кутепова, Илья Исаев и Виктория Толстоганова. Производством сериала займется кинокомпания «Русское». Дата выхода пока неизвестна.
Это четвертый российский проект, который анонсировал Netflix. Ранее онлайн-кинотеатр заказал производство в России другого проекта – сериала «Анна К», представляющего собой современную интерпретацию романа Льва Толстого «Анна Каренина». К созданию этого проекта Netflix привлек студию 1-2-3 Production под управлением Валерия Федоровича и Евгения Никишова. В главных ролях анонсировались Светлана Ходченкова, Федор Бондарчук, Гоша Куценко и др. В 2020 г. Netflix выкупил у этой российской студии права на показ научно-фантастического триллера «Эпидемия» за рекордные $1,5 млн. Также Netflix заказал психологическую драму с Александром Петровым по сценарию Эдуарда Оганесяна и сериал «Ничего особенного» про людей с особенностями развития. Главные роли сыграют Юра Борисов и Дарья Мельникова.