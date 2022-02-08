Netflix анонсировал новый российский триллер «ЗАТО»

Это четвертый российский проект, который анонсировал Netflix. Ранее онлайн-кинотеатр заказал производство в России другого проекта – сериала «Анна К», представляющего собой современную интерпретацию романа Льва Толстого «Анна Каренина». К созданию этого проекта Netflix привлек студию 1-2-3 Production под управлением Валерия Федоровича и Евгения Никишова. В главных ролях анонсировались Светлана Ходченкова, Федор Бондарчук, Гоша Куценко и др. В 2020 г. Netflix выкупил у этой российской студии права на показ научно-фантастического триллера «Эпидемия» за рекордные $1,5 млн. Также Netflix заказал психологическую драму с Александром Петровым по сценарию Эдуарда Оганесяна и сериал «Ничего особенного» про людей с особенностями развития. Главные роли сыграют Юра Борисов и Дарья Мельникова.