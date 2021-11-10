Netflix заказал производство второго сериала в РоссииПроект снимет режиссер комедийной драмы «Чики», а главную роль сыграет Александр Петров
Американский видеосервис Netflix заказал производство второго сериала в России. Новый проект эксклюзивно для видеоплатформы произведет кинокомпания «Водород», а главную роль в новом сериале сыграет актер Александр Петров, сообщила пресс-служба Netflix.
«Сериал расскажет историю о том, как знаменитость оказывается в центре разрушающих его личность трагических событий», – сообщила пресс-служба компании. Отмечается, что новый проект будет снят в жанре психологической драмы. Шоураннером сериала станет режиссер Эдуард Оганесян, ранее снявший комедийную драму «Чики», вышедшую на платформе More.TV.
Продюсерами картины станут Федор Бондарчук, Вячеслав Муругов, Михаил Врубель, Александр Андрющенко, Ольга Кочеткова и др. Как будет называться новый сериал и когда состоится его релиз, в Netflix не уточняют. Рабочее название проекта – «Петля», знает собеседник «Ведомостей» на отечественном медиарынке. «Это пока сильно рабочее название, сейчас идет разработка сценария сериала», – добавил собеседник, знакомый с проектом.
«Эта история наполнена самоиронией. В ней заложена достаточно амплитудная трансформация героев. Наверное, эта история, по сути, про путь к себе. И, как всегда, это смешно и грустно», – рассказал о сериале Оганесян, слова которого приведены в сообщении Netflix.
Как следует из описания проекта, сюжет драмы строится вокруг преступления, виновником которого стал главный герой сериала, знаменитость. После этого ему приходится оставить в прошлом свое положение, и теперь впереди у него «бесконечная череда ежедневных испытаний, каких он не мог себе представить».
Ранее Netflix заказал производство в России другого крупного проекта – сериала «Анна К», представляющего собой современную интерпретацию романа Льва Толстого «Анна Каренина». К созданию этого проекта Netflix привлек студию 1-2-3 Production под управлением Валерия Федоровича и Евгения Никишова. В главных ролях анонсировались Светлана Ходченкова, Федор Бондарчук, Гоша Куценко и др. В 2020 г. Netflix выкупил у этой российской студии права на показ научно-фантастического триллера «Эпидемия» за рекордные $1,5 млн.