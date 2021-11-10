Netflix заказал производство второго сериала в России

Как следует из описания проекта, сюжет драмы строится вокруг преступления, виновником которого стал главный герой сериала, знаменитость. После этого ему приходится оставить в прошлом свое положение, и теперь впереди у него «бесконечная череда ежедневных испытаний, каких он не мог себе представить».