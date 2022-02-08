Захарова обвинила Германию в подлоге из-за запрета вещания RT DE

«Речь идет о явном подлоге: что именно ФРГ, организация, структуры Германии должны были выдать лицензию — и они ее не выдали, поэтому вещание и запрещено. Это ложь, это неправда. Дело в том, что телеканал вещает из Москвы, из Российской Федерации — не из Германии. Соответственно, Германия в данном случае имеет лишь языковую привязку, но абсолютно никаким образом не связана с выдачей лицензии», — сказала она в интервью RT.