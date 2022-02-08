Захарова обвинила Германию в подлоге из-за запрета вещания RT DE
Запрет вещания RT DE в Германии выглядит как подлог, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.
«Речь идет о явном подлоге: что именно ФРГ, организация, структуры Германии должны были выдать лицензию — и они ее не выдали, поэтому вещание и запрещено. Это ложь, это неправда. Дело в том, что телеканал вещает из Москвы, из Российской Федерации — не из Германии. Соответственно, Германия в данном случае имеет лишь языковую привязку, но абсолютно никаким образом не связана с выдачей лицензии», — сказала она в интервью RT.
Захарова отметила, что RT DE получил лицензию в Сербии и этот документ позволяет вещать в 33 государствах. В связи с этим немецкие заявления о нарушениях со стороны СМИ — «от лукавого», резюмировала она. Также представитель МИДа назвала решение Германии «классическим приемом пропагандистов».
Захарова предупредила, что Россия зеркально ответит на любые действия немецкой стороны. При этом она выразила готовность и к нормализации отношений.
2 февраля комиссия по лицензированию и надзору Германии запретила RT DE вещать в стране. Решение касается в том числе спутникового и онлайн-вещания, эфиров через мобильное приложение и платформу Odysee. Свой шаг комиссия обосновала отсутствием у телеканала лицензии на вещание в Германии.
Россия зеркально ответила на решение немецкого регулятора. В итоге 4 февраля московское бюро Deutsche Welle официально объявило о закрытии своего корпункта из-за ограничения работы телерадиокомпании. МИД заявил, что планирует инициировать рассмотрение вопроса о признании Deutsche Welle иностранным агентом и составить перечень представителей Германии, причастных к ограничению вещания телеканала RT DE. Им, как отметили в ведомстве, будет запрещен въезд на территорию России.