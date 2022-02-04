Захарова исключила выдворение сотрудников Deutsche Welle из России
Журналисты немецкой телерадиокомпании Deutsche Welle лишаются аккредитации, но им не нужно покидать территорию России, разъяснила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Информировали корпункт Deutsche Welle о его закрытии с сегодняшнего дня, с 4 февраля 2022 г., и действительно, было направлено уведомление о необходимости в течение дня сдать аккредитации», — сказала Захарова на брифинге в Москве. «В данном случае сдача аккредитации не означает, что им нужно куда-то уезжать», — добавила она.
4 февраля московское бюро Deutsche Welle официально объявило о закрытии своего корпункта. Работу телерадиокомпании ограничили в рамках «зеркального» ответа на запрет вещания российского телеканала RT DE в Германии. МИД России также заявил, что планирует инициировать рассмотрение вопроса о признании Deutsche Welle иностранным агентом. МИД также планирует сформировать перечень представителей ФРГ, причастных к ограничению вещания телеканала RT DE. Им, как отметили в ведомстве, будет запрещен въезд на территорию России.
2 февраля комиссия по лицензированию и надзору Германии запретила RT DE вещание в стране. Решение распространяется в том числе на спутниковое и онлайн-вещание, эфиры через мобильное приложение RT и платформу Odysee. Комиссия сослалась на отсутствие у телеканала лицензии на вещание в Германии. При этом в прошлом году RT DE получил лицензию в Сербии, которая дает право на вещание в 33 странах, включая Германию, утверждает руководство канала.