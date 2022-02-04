Московское бюро Deutsche Welle официально закрылось
Московское бюро немецкой телерадиокомпании Deutsche Welle официально объявило о закрытии своего корпункта. Об этом говорится в сообщении медиакомпании.
«Deutsche Welle (DW), зарубежная телекомпания Федеративной Республики Германия, закрыла свой офис в Москве», — следует из сообщения. Кроме того, сотрудники должны сдать свои аккредитационные в эту пятницу.
3 февраля корпункт немецкой медиакомпании Deutsche Welle в России получил уведомление от российских властей с требованием о закрытии к 9 утра 4 февраля.
Накануне МИД России заявил, что в рамках ответа на блокировку вещания в Германии телеканала RT DE планирует инициировать рассмотрение вопроса о признании телерадиокомпании Deutsche Welle иностранным агентом. Кроме этого, ведомство сообщило о планах по закрытию корреспондентского пункта Deutsche Welle, аннулированию аккредитации всех сотрудников российского бюро этой телерадиокомпании, а также прекращению ее спутникового и иного вещания. МИД также планирует сформировать перечень представителей ФРГ, причастных к ограничению вещания телеканала RT DE. Им, как отметили в ведомстве, будет запрещен въезд на территорию России.
Комиссия по лицензированию и надзору Германии запретила RT DE вещание в стране. Решение распространяется в том числе на спутниковое и онлайн-вещание, эфиры через мобильное приложение RT и платформу Odysee. Комиссия сослалась на отсутствие у телеканала лицензии на вещание в Германии. При этом в прошлом году RT DE получил лицензию в Сербии, которая дает право на вещание в 33 странах, включая Германию, утверждает руководство канала.
МИД Германии, комментируя меры своих российских коллег, заявил, что действия в отношении Deutsche Welle не имеют под собой оснований и создают напряженность в российско-германских отношениях. В министерстве отвергли сравнение Deutsche Welle и телеканала RT DE и пояснили, что Deutsche Welle работает в России как «независимое» СМИ, сотрудники которого много лет работают в стране на основании действующего законодательства и с соответствующими разрешениями.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова сегодня связала нормализацию ситуации вокруг функционирования телерадиокомпании Deutsche Welle в России с действиями немецкой стороны.