Deutsche Welle намерена продолжать работу в России

«Немецкая волна» работала в своей нише и на свою аудиторию в России, компактную и специфическую, но «медиа–война» с Россией в большинстве немецких СМИ стала нормой, и речь давно не идет о категориях «свободы прессы», «свободы мнений» или любой другой из свобод, считает научный сотрудник Центра европейских исследований МГИМО, германист Артем Соколов. «Решение российских властей относительно DW может быть рассмотрено в контексте общего ухудшения российско–германских отношений. Оно имеет более широкий фон, и немецкая сторона вполне может предпринять ответные меры против российских СМИ у себя в ближайшей перспективе с еще большим ухудшением отношений на уровне медиа. Результат этой кампании мы увидим по визиту канцлера Олафа Шольца, который предварительно запланирован на 15 февраля», – считает Соколов. Впрочем, он отмечает, что серьезного ухудшения отношений с Германией вряд ли можно ожидать, так как они уже практически находятся в своей низшей точке.