Deutsche Welle намерена продолжать работу в России

Deutsche Welle намерена продолжать работу в РоссииАнонсированные МИД РФ меры нужно проверить на соответствие закону, заявил директор DW
Заявление МИД России о запуске процедуры по объявлению немецкой Deutsche Welle (DW) СМИ–иноагентом в России, запрета ее вещания, закрытия корпункта в Москве и лишения журналистов российского бюро аккредитации является «тотальной чрезмерной реакцией» на ограничение вещания российского телеканала RT DE в Германии. Об этом заявил директор немецкой телерадиокомпании Петер Лимбург в эфире DW.
Он подчеркнул, что объявленные меры не являются зеркальными, так как DW – это «общественное вещание», а RT DE – государственное, и после ограничений от властей в Германии российские журналисты «могут продолжить свободно работать, в отличие от наших коллег» в России, которые «шокированы» последней информацией.
«Мы ожидали каких–то мер от российской стороны. Но [то, что объявлено] было тотальной чрезмерной реакцией со стороны российского правительства, потому что, если закрывается бюро, мы больше не сможем вещать в России, а корреспондентам придется уехать. Очевидно, что это чрезмерная реакция. Она разочаровывает», – сказал Лимбург. Он добавил, что это сигнал со стороны российского государства о том, что ему не нужна свобода прессы, уровень которой в стране, по его мнению, сейчас «минимален».
Лимбург добавил, что DW предпримет юридические шаги, чтобы, в первую очередь, определить, являются ли анонсированные МИД России меры законными с точки зрения российского законодательства, а также проконсультируется по этому поводу с немецкими государственными учреждениями.
«Но даже если придется уехать, мы интенсифицируем репортажи из страны. Мы не будем игнорировать то, что происходит в России. Это ясно и ее властям», – заключил Лимбург. Позже Госминистр ФРГ по вопросам культуры и СМИ Клаудия Рот назвала российские меры против DW «неприемлемыми», а уравнивание ее ситуации с RT DE – не имеющим никаких оснований.
DW – федеральное государственное учреждение Германии с полными правами юридического лица, осуществляющее зарубежное радиовещание с 1962 г. и телевещание с 1 апреля 1992 г. Компания финансируется из немецкого государственного бюджета и вещает на 30 языках мира. В то же время ее работа регулируется Законом о Deutsche Welle, в котором прописано, что контент компании должен быть независим от влияния правительства.
Ранее сегодня МИД России сообщил, что намерен начать рассмотрение вопроса о признании DW СМИ–иностранным агентом. Согласно ст. 6 закона «О СМИ» Минюст может признать «иностранным агентом» любое иностранное СМИ, получающее финансирование или имущество от «иностранных органов» или граждан непосредственно или через российские юрлица. То есть по сути это может коснуться любого зарубежного СМИ, включая DW, пояснила «Ведомостям» адвокат Натэла Пономарева, которая занимается юридическим сопровождением журналистов. Она отмечает, что само по себе признание СМИ «иностранным агентом» не должно служить основанием для прекращения его деятельности или деятельности его корпункта в России.
Кроме того, в МИД заявили, что рассматривают возможность закрытия корпункта DW в Москве, прекращения вещания в России и аннулирования аккредитаций всех сотрудников российского бюро DW. Позже вечером 3 февраля DW на своем сайте сообщила, что получила уведомление от российских властей уведомление с требованием о закрытии корпункта в Москве к 9 утра завтрашнего дня – 4 февраля. «Ведомости» направили запрос представителю головного офиса DW.
Все эти действия объясняются как ответ на ограничение вещания российского телеканала RT DE, вещающего на немецком языке, медиарегулятором ФРГ Mediananstanlt Berlin–Brandenburg 2 февраля. МИД России также планирует сформировать перечень немецких чиновников, причастных к ограничению вещания телеканала RT DE. Им, как отметили в ведомстве, будет запрещен въезд на территорию России.
Накануне, 2 февраля, немецкий медиарегулятор объявил о запрете вещания RT DE в прямом эфире в интернете, через мобильное приложение RT, платформу Odysee и через спутник. До этого, в сентябре 2021 г., каналы RT DE были заблокированы, а в декабре аккаунт удален YouTube. Свое решение немецкий регулятор мотивировал тем, что канал не запросил необходимое разрешение и работал в Германии без него. Реакция Кремля последовала в тот же день. Пресс–секретарь президента России Дмитрий Песков назвал действия немецкой стороны «посягательством на свободу слова», о которой можно «только сожалеть». МИД в ответ пригрозил ответными мерами в отношении германских СМИ, аккредитованных в России и еще в сентябре потребовал от других российских ведомств принять ответные меры против YouTube и других ведомств.
Главный редактор RT Маргарита Симоньян, неоднократно требовавшая от российских властей ответных мер в отношении иностранных СМИ и соцсетей, заявила «Ведомостям», комментируя заявление МИД России, что, «к сожалению, по–другому в Германии не понимают». Член комиссии Совета Федерации по информационной политике, сенатор Александр Башкин в интервью «РИА Новости» пригрозил такими мерами и другим иностранными СМИ, работающим на российской территории. «Если и другие страны будут выступать новоявленными цензорами в отношении RT, такие же последствия для их работы в России могут быть и для них», – сказал он. По словам сенатора, Россия «будет делать все, чтобы защитить российские СМИ и русскоязычную аудиторию за рубежом».
«Немецкая волна» работала в своей нише и на свою аудиторию в России, компактную и специфическую, но «медиа–война» с Россией в большинстве немецких СМИ стала нормой, и речь давно не идет о категориях «свободы прессы», «свободы мнений» или любой другой из свобод, считает научный сотрудник Центра европейских исследований МГИМО, германист Артем Соколов. «Решение российских властей относительно DW может быть рассмотрено в контексте общего ухудшения российско–германских отношений. Оно имеет более широкий фон, и немецкая сторона вполне может предпринять ответные меры против российских СМИ у себя в ближайшей перспективе с еще большим ухудшением отношений на уровне медиа. Результат этой кампании мы увидим по визиту канцлера Олафа Шольца, который предварительно запланирован на 15 февраля», – считает Соколов. Впрочем, он отмечает, что серьезного ухудшения отношений с Германией вряд ли можно ожидать, так как они уже практически находятся в своей низшей точке.
Когда Германия получит список уже утвержденных мер, в частности, закрытия корпункта, лишение аккредитаций и права вещания, то она, скорее всего, поступит к российским журналистам зеркально, считает руководитель становых исследований Института Европы РАН Владислав Белов. Пока никого из сотрудников RT DE в Германии меры не касались, но Россия пошла дальше, и Берлин, скорее всего, затронет аккредитации российских журналистов и запретит въезд тем из российских чиновников, что приняли сегодняшнее решение, что уже анонсировал российский МИД. «Если все меры, которые сегодня были объявлены МИД России будут реализованы, это означает углубление конфронтации между Берлином и Москвой», – говорит Белов. Но насколько МИД России просчитывает эту ситуацию и то, что Берлин ответит оперативно и синхронно, сказать сложно.