Российские власти потребовали закрыть корпункт Deutsche Welle к утру 4 февраля
Корпункт немецкой медиакомпании Deutsche Welle в России получил уведомление от российских властей с требованием о закрытии к 9 утра завтрашнего дня. Об этом говорится в сообщении медиакомпании.
«Глава московского офиса Deutsche Welle Юрий Решето сообщил, что получил официальное уведомление о том, что офис DW будет закрыт завтра в 9 утра по местному времени», — следует из сообщения. Помимо этого сотрудники редакции должны будут вернуть аккредитационные удостоверения.
Меры, предпринимаемые в России в качестве ответа на блокировку вещания телеканала RT DE в Германии, являются чрезмерными, заявил ранее директор телерадиокомпании Deutsche Welle Питер Лимбург. Deutsche Welle намерена продолжить вещание до вступления в силу российских контрмер и планирует оспорить их, отметил он.
3 февраля МИД России заявил, что в рамках ответа на блокировку вещания в Германии телеканала RT DE планирует инициировать рассмотрение вопроса о признании телерадиокомпании Deutsche Welle иностранным агентом. Кроме этого, ведомство сообщило о планах по закрытию корреспондентского пункта Deutsche Welle, аннулированию аккредитации всех сотрудников российского бюро этой телерадиокомпании, а также прекращению ее спутникового и иного вещания. МИД также планирует сформировать перечень представителей ФРГ, причастных к ограничению вещания телеканала RT DE. Им, как отметили в ведомстве, будет запрещен въезд на территорию России.
Ранее Комиссия по лицензированию и надзору Германии запретила RT DE вещание в стране. Решение распространяется в том числе на спутниковое и онлайн-вещание, эфиры через мобильное приложение RT и платформу Odysee. Комиссия сослалась на отсутствие у телеканала лицензии на вещание в Германии. При этом в прошлом году RT DE получил лицензию в Сербии, которая дает право на вещание в 33 странах, включая Германию, утверждает руководство канала.
Немецкий медиарегулятор считает, что правовую ответственность за содержание немецкоязычной программы RT несет базирующаяся в Берлине продюсерская компания RT DE Productions GmbH. В RT утверждают, что она не несет ответственности за вещание на немецком и не осуществляет вещание в принципе, а лишь производит несколько программ для телеканала RT DE, который вещает из Москвы. В холдинге пообещали, что обжалуют решение в суде, а RT DE продолжит вещание из Москвы.