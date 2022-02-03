В Кремле назвали блокировку RT DE в Германии посягательством на свободу слова
Запрет на вещание в Германии RT DE, немецкоязычного канала российского медиахолдинга RT, является посягательством на свободу слова. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Российскому СМИ, я бы даже сказал скорее международному СМИ, запрещают вещание в Германии. Это ни что иное, как посягательство на свободу слова. Мы можем только сожалеть в этой связи», — сказал Песков.
Он добавил, что Россия ответит на блокировку телеканала, но отказался комментировать конкретные меры. «Здесь нечего добавить. Ситуация абсолютно очевидная. Их [ответные меры] объявят, зачем забегать вперед?» — отметил представитель Кремля.
Как сообщал ранее «Коммерсант» со ссылкой на источник в госструктурах РФ, ответные меры могут включать в ограничение размещения рекламы немецких компаний в российских онлайн-СМИ, штрафные санкции в отношении Youtube, а также лишение DW Deutsch и DW-TV лицензий на вещание на территории РФ.
Накануне Комиссия по лицензированию и надзору Германии запретила RT DE вещание в стране. Решение распространяется в том числе на спутниковое и онлайн-вещание, эфиры через мобильное приложение RT и платформу Odysee. Комиссия сослалась на отсутствие у телеканала лицензии на вещание в Германии. При этом в прошлом году RT DE получил лицензию в Сербии, которая дает право на вещание в 33 странах, включая Германию, утверждает руководство канала.
Немецкий медиарегулятор считает, что правовую ответственность за содержание немецкоязычной программы RT несет базирующаяся в Берлине продюсерская компания RT DE Productions GmbH. В RT утверждают, что она не несет ответственности за вещание на немецком и не осуществляет вещание в принципе, а лишь производит несколько программ для телеканала RT DE, который вещает из Москвы. В холдинге пообещали, что обжалуют решение в суде, а RT DE продолжит вещание из Москвы.
Российский МИД пригрозил ввести ответные меры в отношении аккредитованных в стране германских СМИ. Главный редактор RT Маргарита Симоньян ранее к запрету германского государственного СМИ Deutsche Welle и закрытия корпунктов ARD и ZDF в Москве.
RT запустил новый круглосуточный новостной канал на немецком языке 16 декабря. В тот же день его заблокировали на Youtube, а спустя неделю европейский спутниковый оператор Eutelsat снял его с вещания по запросу немецкого медиарегулятора земель Берлин и Бранденбург (MABB).
В сентябре Youtube уже удалил два аккаунта RT DE без возможности восстановления. В компании Google, которой принадлежит видеохостинг, тогда объяснили блокировку якобы распространением недостоверной информации о COVID-19.