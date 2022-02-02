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МИД РФ пригрозил ответными мерами против германских СМИ из-за блокировки RT DE

Ведомости

Министерство иностранных дел РФ пригрозило ввести меры в отношении аккредитованных в России германских СМИ в ответ на запрет вещания в ФРГ немецкоязычного телеканала RT DE.

«Данный шаг лишает нас иного выбора, кроме как приступить к реализации ответных мер в отношении аккредитованных в России германских СМИ, а также интернет-посредников, произвольно и безосновательно удаливших аккаунты телеканала со своих платформ», — говорится в заявлении МИДа. В ведомстве также напомнили, что российская сторона неоднократно отмечала «неприемлемость оказания политически обусловленного давления на российского медиаоператора» и указывала на неизбежность встречных мер в случае, если ситуация не изменится.

Зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с RT назвал ситуацию «беспрецедентным эпизодом» и призвал предпринять соответствующие ответные шаги.

Ранее в среду Комиссия по лицензированию и надзору Германии запретила вещание в стране телеканалу RT DE, принадлежащему российскому медиахолдингу RT. Решение распространяется в том числе на спутниковое и онлайн-вещание, эфиры через мобильное приложение RT и платформу Odysee. Комиссия объяснила блокировку отсутствием у канала лицензии, требуемой местным законом о СМИ.

Немецкий медиарегулятор считает, что правовую ответственность за содержание немецкоязычной программы RT несет базирующаяся в Берлине продюсерская компания RT DE Productions GmbH. Руководство RT утверждает, что она не несет ответственности за вещание на немецком. «RT DE Productions не осуществляет вещание в принципе — ни в Европе, ни где-либо еще. Компания производит несколько программ для телеканала RT DE, который вещает из Москвы и у которого есть все права на вещание в Германии и других 32 странах Европы», — заявила заместитель главного редактора RT Анна Белкина. Она добавила, что RT DE продолжит вещание из Москвы и обжалует решение в суде. В компании считают, что запрет на вещание телеканала в Германии нарушает положения Европейской конвенции о трансграничном телевидении.

RT запустил новый круглосуточный новостной канал на немецком языке 16 декабря. В тот же день его заблокировали на Youtube, а спустя неделю европейский спутниковый оператор Eutelsat снял его с вещания по запросу немецкого медиарегулятора земель Берлин и Бранденбург (MABB). В августе RT DE получил отказ в получении лицензии на вещание со стороны Люксембурга, который сослался на «информацию и анализ немецких властей», после чего RT DE была выдана лицензия в Сербии. Глава совета Регулирующего органа электронных СМИ Сербии, принявшего это решение, утверждала, что все процедуры были выполнены в соответствии с законодательством, а претензии Германии обусловлены политическими причинами.

Ранее по теме: В ФРГ запретили вещание RT DE на немецком языке из-за отсутствия лицензии

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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