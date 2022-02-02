МИД РФ пригрозил ответными мерами против германских СМИ из-за блокировки RT DE

Немецкий медиарегулятор считает, что правовую ответственность за содержание немецкоязычной программы RT несет базирующаяся в Берлине продюсерская компания RT DE Productions GmbH. Руководство RT утверждает, что она не несет ответственности за вещание на немецком. «RT DE Productions не осуществляет вещание в принципе — ни в Европе, ни где-либо еще. Компания производит несколько программ для телеканала RT DE, который вещает из Москвы и у которого есть все права на вещание в Германии и других 32 странах Европы», — заявила заместитель главного редактора RT Анна Белкина. Она добавила, что RT DE продолжит вещание из Москвы и обжалует решение в суде. В компании считают, что запрет на вещание телеканала в Германии нарушает положения Европейской конвенции о трансграничном телевидении.