В ФРГ запретили вещание RT DE на немецком языке из-за отсутствия лицензии

Заместитель главного редактора RT Анна Белкина в свою очередь заявила, что RT DE продолжит вещание из Москвы. «RT DE будет обжаловать в суде решение, принятое немецким регулятором MABB», — сообщила Белкина. Она подчеркнула, что компания RT DE Productions, в отношении которой регулятор принял ограничения, не осуществляет вещание ни в Европе, ни где-либо еще — компания производит несколько программ для телеканала RT DE, у которого, в свою очередь, есть все права на вещание в Германии и других 32 странах Европы.