В ФРГ запретили вещание RT DE на немецком языке из-за отсутствия лицензии
Комиссия по надзору за СМИ ФРГ запретила вещание на немецком языке телеканала RT DE , передает ТАСС со ссылкой на заявление регулятора.
В сообщении говорится, что 1 февраля комиссия предъявила претензию телеканалу из-за отсутствия лицензии, требуемой законом о СМИ в стране. «Вещание телеканала RT DE в прямом эфире в интернете, через мобильное и приложение RT News, а также через спутник необходимо прекратить», — говорится в заявлении. В комиссии также подчеркнули, что руководство RT DE не может ссылаться на какое-либо другое законное разрешение в соответствии с европейским законодательством.
Заместитель главного редактора RT Анна Белкина в свою очередь заявила, что RT DE продолжит вещание из Москвы. «RT DE будет обжаловать в суде решение, принятое немецким регулятором MABB», — сообщила Белкина. Она подчеркнула, что компания RT DE Productions, в отношении которой регулятор принял ограничения, не осуществляет вещание ни в Европе, ни где-либо еще — компания производит несколько программ для телеканала RT DE, у которого, в свою очередь, есть все права на вещание в Германии и других 32 странах Европы.
Как ранее сообщал RT, медиарегулятор MABB вынудил европейского оператора спутниковой связи Eutelsat 9В снять со своей платформы телеканал RT DE. В пресс-службе канала подчеркнули, что считают действия регулятора неправомерными, и выразили уверенность, что данное решение будет пересмотрено в судебном порядке. Тогда официальный представитель МИДа Мария Захарова подчеркнула, что правительство ФРГ в ситуации с RT DE продолжает практику «зачистки» своего информационного пространства и подводит Россию к необходимости ответных мер.
Тему ограничений, с которыми сталкивался телеканал RT DE, затрагивал и глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече со своей немецкой коллегой Анналеной Бербок в Москве. Тогда он заявил, что российские СМИ в Германии и немецкие медиа в России должны работать в равных условиях. Бербок в свою очередь подчеркнула, что Германия не вмешивается в процесс вещания RT DE.