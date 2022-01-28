«Коммерсантъ» узнал об ответных мерах Москвы на блокировку немецкого RT
Российские власти подготовили ответные меры на дискриминацию телеканала RT DE в Германии, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на высокопоставленного чиновника в госструктурах.
В списке перечисленных собеседником издания мер, которые российские власти могут принять в связи с дискриминацией телеканала RT DE в Германии, есть, в частности, ограничение размещения рекламы немецких компаний в российских онлайн-СМИ, «жесткие штрафные санкции» в отношении платформы Youtube и лишение DW Deutsch и DW-TV лицензий на вещание на территории России.
«Аргументы германской стороны относительного того, что правительство ФРГ не вовлечено в решение вопроса об ограничении деятельности RT DE в связи с “государственным статусом” телеканала, не принимаются. Либо должны быть найдены развязки по RT DE и их работе, как это получалось у властей ФРГ в отношении других СМИ с бюджетным финансированием, либо будут введены ответные меры», — отметил собеседник издания.
RT DE сняли с вещания 22 декабря 2021 г. спустя шесть дней после запуска. По данным телеканала, этого потребовал медиарегулятор MABB на основании «беспочвенных и противоречащих действительности заявлений». 17 декабря немецкое агентство DPA сообщило, что MABB заподозрил RT в нарушении немецких правил — вещании без лицензии — и начал расследование в этой связи.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков связал запрет вещания RT в Европе с «ковбойской реальностью». Он заявил, что Россия не должна оставлять это решение без последствий, а блокировка СМИ «противоречит самому европейскому духу», а также всем нормам и принципам Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова сказала, что Москва считает решение MABB доказательством определяющей роли Берлина в давлении на российские СМИ. Она подчеркнула, что это подводит Россию к принятию ответных мер.