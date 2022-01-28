«Коммерсантъ» узнал об ответных мерах Москвы на блокировку немецкого RT

«Аргументы германской стороны относительного того, что правительство ФРГ не вовлечено в решение вопроса об ограничении деятельности RT DE в связи с “государственным статусом” телеканала, не принимаются. Либо должны быть найдены развязки по RT DE и их работе, как это получалось у властей ФРГ в отношении других СМИ с бюджетным финансированием, либо будут введены ответные меры», — отметил собеседник издания.