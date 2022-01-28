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«Коммерсантъ» узнал об ответных мерах Москвы на блокировку немецкого RT

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Российские власти подготовили ответные меры на дискриминацию телеканала RT DE в Германии, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на высокопоставленного чиновника в госструктурах. 

В списке перечисленных собеседником издания мер, которые российские власти могут принять в связи с дискриминацией телеканала RT DE в Германии, есть, в частности, ограничение размещения рекламы немецких компаний в российских онлайн-СМИ, «жесткие штрафные санкции» в отношении платформы Youtube и лишение DW Deutsch и DW-TV лицензий на вещание на территории России.

«Аргументы германской стороны относительного того, что правительство ФРГ не вовлечено в решение вопроса об ограничении деятельности RT DE в связи с “государственным статусом” телеканала, не принимаются. Либо должны быть найдены развязки по RT DE и их работе, как это получалось у властей ФРГ в отношении других СМИ с бюджетным финансированием, либо будут введены ответные меры», — отметил собеседник издания. 

RT DE сняли с вещания 22 декабря 2021 г. спустя шесть дней после запуска. По данным телеканала, этого потребовал медиарегулятор MABB на основании «беспочвенных и противоречащих действительности заявлений». 17 декабря немецкое агентство DPA сообщило, что MABB заподозрил RT в нарушении немецких правил — вещании без лицензии — и начал расследование в этой связи.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков связал запрет вещания RT в Европе с «ковбойской реальностью». Он заявил, что Россия не должна оставлять это решение без последствий, а блокировка СМИ «противоречит самому европейскому духу», а также всем нормам и принципам Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). 

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова сказала, что Москва считает решение MABB доказательством определяющей роли Берлина в давлении на российские СМИ. Она подчеркнула, что это подводит Россию к принятию ответных мер.

Ранее по теме: Захарова прокомментировала отключение RT DE от спутникового вещания в Европе

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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