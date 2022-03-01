Google заблокировал Youtube-каналы RT и Sputnik
Европейский офис Google объявил о немедленной блокировке Youtube-каналов RT и Sputnik в Европе из-за спецоперации России в Донбассе, объявленной 24 февраля. Такое заявление опубликовано в аккаунте компании в Twitter.
«Мы немедленно блокируем каналы YouTube, принадлежащие RT и Sputnik, по всей Европе. Потребуется время, чтобы наши системы полностью заработали. Наши команды продолжают круглосуточно следить за ситуацией, чтобы принять быстрые меры», — говорится в заявлении.
Ранее Tiktok и Facebook заблокировали аккаунты RT и Sputnik на территории ЕС. Это значит, что пользователи приложений в странах ЕС не смогут получить доступ к страницам и контенту в аккаунтах RT и Sputnik.
Ранее в феврале в Германии запретили вещание телеканала RT DE на всех платформах из-за отсутствия у него необходимого разрешения в соответствии с местным законодательством о СМИ. Руководство медиахолдинга RT заявило, что немецкоязычный канал лицензирован в Сербии и поэтому его вещание возможно на территории 33 стран Европы, включая Германию, согласно Европейской конвенции о трансграничном телевидении.
Компания RT DE оспорила решение в суде. Россия ответила на блокировку RT DE прекращением работы в стране германской вещательной компании Deutsche Welle. Корпункт одноименного телеканала в РФ был закрыт, а аккредитации всех сотрудников его российского бюро аннулированы.