Газета
Медиа

RT DE обратилась в суд Берлина с требованием отменить запрет на вещание

Ведомости

Компания RT DE Productions GmbH обратилась в берлинский суд с требованием отменить решение немецкого регулятора запретить вещание телеканала RT DE в Германии, говорится в Telegram-канале RT на русском.

«Представители MABB (регулятор. – "Ведомости") утверждают, что RT DE Productions отвечает за вещание телеканала RT DE, игнорируя тот факт, что в действительности вещание этого канала осуществляется АНО «ТВ-Новости» из Москвы. Высказываемые MABB домыслы не имеют отношения к действительности», — сообщили в компании.

Там отметили, что RT DE Productions производит контент для АНО «ТВ-Новости» и не отвечает за вещание RT DE. «Мы рассчитываем, что Административный суд Берлина отменит неправомерное решение MABB», — добавили в компании.

2 февраля комиссия по лицензированию и надзору Германии запретила RT DE вещать в стране. Решение касается в том числе спутникового и онлайн-вещания, эфиров через мобильное приложение и платформу Odysee. Свой шаг комиссия обосновала отсутствием у телеканала лицензии на вещание в Германии.

В ответ Россия потребовала закрыть корпункт Deutsche Welle в Москве. 4 февраля московское бюро Deutsche Welle официально объявило о закрытии своего корпункта из-за ограничения работы телерадиокомпании. МИД заявил, что планирует инициировать рассмотрение вопроса о признании Deutsche Welle иностранным агентом и составить перечень представителей Германии, причастных к ограничению вещания телеканала RT DE. Им, как отметили в ведомстве, будет запрещен въезд на территорию России.

Ранее по теме: Московское бюро Deutsche Welle официально закрылось
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных