RT DE обратилась в суд Берлина с требованием отменить запрет на вещание
Компания RT DE Productions GmbH обратилась в берлинский суд с требованием отменить решение немецкого регулятора запретить вещание телеканала RT DE в Германии, говорится в Telegram-канале RT на русском.
«Представители MABB (регулятор. – "Ведомости") утверждают, что RT DE Productions отвечает за вещание телеканала RT DE, игнорируя тот факт, что в действительности вещание этого канала осуществляется АНО «ТВ-Новости» из Москвы. Высказываемые MABB домыслы не имеют отношения к действительности», — сообщили в компании.
Там отметили, что RT DE Productions производит контент для АНО «ТВ-Новости» и не отвечает за вещание RT DE. «Мы рассчитываем, что Административный суд Берлина отменит неправомерное решение MABB», — добавили в компании.
2 февраля комиссия по лицензированию и надзору Германии запретила RT DE вещать в стране. Решение касается в том числе спутникового и онлайн-вещания, эфиров через мобильное приложение и платформу Odysee. Свой шаг комиссия обосновала отсутствием у телеканала лицензии на вещание в Германии.
В ответ Россия потребовала закрыть корпункт Deutsche Welle в Москве. 4 февраля московское бюро Deutsche Welle официально объявило о закрытии своего корпункта из-за ограничения работы телерадиокомпании. МИД заявил, что планирует инициировать рассмотрение вопроса о признании Deutsche Welle иностранным агентом и составить перечень представителей Германии, причастных к ограничению вещания телеканала RT DE. Им, как отметили в ведомстве, будет запрещен въезд на территорию России.