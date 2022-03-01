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Баварская государственная опера разорвала отношения с Гергиевым и Нетребко

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Баварская государственная опера аннулирует существующие отношения с российским дирижером Валерием Гергиевым и оперной певицей Анной Нетребко из-за спецоперации России в Донбассе и «отсутствия достаточного дистанцирования» артистов от этих событий, сообщил исполнительный директор оперы Серж Дорни. 

«Для Баварской государственной оперы уважение друг к другу и диалог друг с другом абсолютно необходимы для мирного и гуманитарного сосуществования», — заявил Дорни.

Ранее сегодня мэр Мюнхена Дитер Райтер сообщил, что Валерия Гергиева по тем же причинам отстранили от должности дирижера Мюнхенского филармонического оркестра. Гергиев был дирижером МФО с 2015 г. и, согласно контракту, должен был занимать эту должность до 2025 г. 

24 февраля Россия объявила о начале специальной военной операции России в Донбассе. Президент России Владимир Путин назвал целью операции защиту людей, которые «подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». При этом он отметил, что планов по оккупации Украины у России нет, однако Москва будет стремиться к демилитаризации и денацификации этой страны. США, Канада, ЕС, Великобритания, Япония и другие страны объявили о введении санкций в отношении России.

Ранее по теме: Валерия Гергиева уволили с поста главного дирижера Мюнхенского оркестра

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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