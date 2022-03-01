Баварская государственная опера разорвала отношения с Гергиевым и Нетребко
Баварская государственная опера аннулирует существующие отношения с российским дирижером Валерием Гергиевым и оперной певицей Анной Нетребко из-за спецоперации России в Донбассе и «отсутствия достаточного дистанцирования» артистов от этих событий, сообщил исполнительный директор оперы Серж Дорни.
«Для Баварской государственной оперы уважение друг к другу и диалог друг с другом абсолютно необходимы для мирного и гуманитарного сосуществования», — заявил Дорни.
Ранее сегодня мэр Мюнхена Дитер Райтер сообщил, что Валерия Гергиева по тем же причинам отстранили от должности дирижера Мюнхенского филармонического оркестра. Гергиев был дирижером МФО с 2015 г. и, согласно контракту, должен был занимать эту должность до 2025 г.
24 февраля Россия объявила о начале специальной военной операции России в Донбассе. Президент России Владимир Путин назвал целью операции защиту людей, которые «подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». При этом он отметил, что планов по оккупации Украины у России нет, однако Москва будет стремиться к демилитаризации и денацификации этой страны. США, Канада, ЕС, Великобритания, Япония и другие страны объявили о введении санкций в отношении России.