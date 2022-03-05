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Илон Маск сообщил об отказе блокировать российские СМИ в Starlink

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Глобальная спутниковая система Starlink, управляемая SpaceX, отказалась блокировать сайты российских СМИ по требованию правительств некоторых государств. Об этом сообщил глава Tesla и SpaceX Илон Маск на своей странице в Twitter.

«Некоторые правительства (не Украина) приказали Starlink заблокировать российские новостные ресурсы. Мы не будем этого делать, разве что под дулом пистолета», — написал он. «Извините, что я абсолютист свободы слова», — добавил бизнесмен.

2 марта Европейский союз (ЕС) объявил о приостановке вещания двух российских СМИ — Sputnik и RT, в том числе RT English, RT UK, RT Germany, RT France и RT Spanish. В сообщении на сайте Европейского совета говорится, что мера будет действовать до тех пор, пока Россия не прекратит военные действия на Украине или пока указанные новостные ресурсы «не прекратят проводить действия по дезинформации и информационному манипулированию против ЕС и его государств-членов».

До этого, 1 марта, Facebook и Tiktok заявили, что ограничат доступ к аккаунтам RT и Sputnik в ЕС. О немедленной блокировке Youtube-каналов данных СМИ в тот же день сообщил европейский офис Google. В ответ на это Роскомнадзор вчера заблокировал Facebook.

Ранее по теме: Google заблокировал Youtube-каналы RT и Sputnik

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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