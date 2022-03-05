Илон Маск сообщил об отказе блокировать российские СМИ в Starlink
Глобальная спутниковая система Starlink, управляемая SpaceX, отказалась блокировать сайты российских СМИ по требованию правительств некоторых государств. Об этом сообщил глава Tesla и SpaceX Илон Маск на своей странице в Twitter.
«Некоторые правительства (не Украина) приказали Starlink заблокировать российские новостные ресурсы. Мы не будем этого делать, разве что под дулом пистолета», — написал он. «Извините, что я абсолютист свободы слова», — добавил бизнесмен.
2 марта Европейский союз (ЕС) объявил о приостановке вещания двух российских СМИ — Sputnik и RT, в том числе RT English, RT UK, RT Germany, RT France и RT Spanish. В сообщении на сайте Европейского совета говорится, что мера будет действовать до тех пор, пока Россия не прекратит военные действия на Украине или пока указанные новостные ресурсы «не прекратят проводить действия по дезинформации и информационному манипулированию против ЕС и его государств-членов».
До этого, 1 марта, Facebook и Tiktok заявили, что ограничат доступ к аккаунтам RT и Sputnik в ЕС. О немедленной блокировке Youtube-каналов данных СМИ в тот же день сообщил европейский офис Google. В ответ на это Роскомнадзор вчера заблокировал Facebook.