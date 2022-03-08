Газета
Медиа

На частоте радиостанции «Эхо Москвы» начнет вещание Sputnik

Ведомости

Радио Sputnik начнет вещать на частоте отключенного ранее от эфира «Эха Москвы», сообщил RT в своем Telegram-канале. Вещание начнется с 9 марта, первый эфир запланирован на 7:00 часов.

«Радио Sputnik уже несколько лет — абсолютный лидер по цитируемости среди всех радиостанций России, и выход на FM в Москве, Питере, других городах — это логичный шаг», — цитирует RT Маргариту Симоньян, которая будет работать в качестве главного редактора радиостанции.

Ранее по теме: Google заблокировал приложения RT и Sputnik в Play Store

Телеканал также анонсировал выход в эфир в среду программ с участием официального представителя МИД России Марии Захаровой, журналиста Армена Гаспаряна, депутата Госдумы Анатолия Вассермана, писателя и переводчика Дмитрия Пучкова и других.

1 марта Генпрокуратура потребовала ограничить доступ к «Эху Москвы», после чего радиостанцию отключили от эфира. Представитель Роскомнадзора сообщил «Ведомостям», что ведомство ограничило доступ к информационным ресурсам радиостанции «за целенаправленное размещение на систематической основе информационных материалов, содержащих ложную информацию относительно сущности специальной военной операции на территории Украины». Владелец «Эха Москвы» — компания «Газпром-медиа» — объявила о решении ликвидировать радиостанцию.

1 марта Европейский офис Google объявил о немедленной блокировке YouTube-каналов RT и Sputnik в Европе из-за спецоперации России в Донбассе. До этого аккаунты RT и Sputnik на территории ЕС заблокировали TikTok и Facebook. Apple также ограничила доступ к приложениям этих СМИ в App Store за пределами России.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных