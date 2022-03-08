На частоте радиостанции «Эхо Москвы» начнет вещание Sputnik
Радио Sputnik начнет вещать на частоте отключенного ранее от эфира «Эха Москвы», сообщил RT в своем Telegram-канале. Вещание начнется с 9 марта, первый эфир запланирован на 7:00 часов.
«Радио Sputnik уже несколько лет — абсолютный лидер по цитируемости среди всех радиостанций России, и выход на FM в Москве, Питере, других городах — это логичный шаг», — цитирует RT Маргариту Симоньян, которая будет работать в качестве главного редактора радиостанции.
Телеканал также анонсировал выход в эфир в среду программ с участием официального представителя МИД России Марии Захаровой, журналиста Армена Гаспаряна, депутата Госдумы Анатолия Вассермана, писателя и переводчика Дмитрия Пучкова и других.
1 марта Генпрокуратура потребовала ограничить доступ к «Эху Москвы», после чего радиостанцию отключили от эфира. Представитель Роскомнадзора сообщил «Ведомостям», что ведомство ограничило доступ к информационным ресурсам радиостанции «за целенаправленное размещение на систематической основе информационных материалов, содержащих ложную информацию относительно сущности специальной военной операции на территории Украины». Владелец «Эха Москвы» — компания «Газпром-медиа» — объявила о решении ликвидировать радиостанцию.
1 марта Европейский офис Google объявил о немедленной блокировке YouTube-каналов RT и Sputnik в Европе из-за спецоперации России в Донбассе. До этого аккаунты RT и Sputnik на территории ЕС заблокировали TikTok и Facebook. Apple также ограничила доступ к приложениям этих СМИ в App Store за пределами России.