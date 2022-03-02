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Google заблокировал приложения RT и Sputnik в Play Store

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Американская компания Google заявила о блокировке мобильных приложений RT и Sputnik в своем Play Store, сообщил Reuters. Ранее подобные решения приняли и другие зарубежные площадки.

Заместитель главного редактора RT Анна Белкина заявила, что компании, которые ограничили аккаунты и приложения СМИ, не предоставили доказательства того, что оно публиковало недостоверную информацию. В Sputnik не ответили на запрос агентства.

1 марта Европейский офис Google объявил о немедленной блокировке YouTube-каналов RT и Sputnik в Европе из-за спецоперации России в Донбассе. До этого аккаунты RT и Sputnik на территории ЕС заблокировали TikTok и Facebook. Apple также ограничила доступ к приложениям этих СМИ в App Store за пределами России.

Кроме того, с 25 февраля Роскомнадзор частично заблокировал доступ к соцсети Facebook, которую Генпрокуратура признала «причастной к нарушению прав и свобод россиян». Это произошло после того, как Facebook наложил ограничения на официальные аккаунты четырех российских СМИ — телеканала «Звезда», «РИА Новости», «Ленты.ру» и «Газеты.ру». Регулятор заявил, что соцсеть проигнорировала требования снять ограничения и объяснить причину их введения.

Ранее по теме: МИД РФ обвинил Google и Meta в распространении антироссийской пропаганды

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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