Google заблокировал приложения RT и Sputnik в Play Store
Американская компания Google заявила о блокировке мобильных приложений RT и Sputnik в своем Play Store, сообщил Reuters. Ранее подобные решения приняли и другие зарубежные площадки.
Заместитель главного редактора RT Анна Белкина заявила, что компании, которые ограничили аккаунты и приложения СМИ, не предоставили доказательства того, что оно публиковало недостоверную информацию. В Sputnik не ответили на запрос агентства.
1 марта Европейский офис Google объявил о немедленной блокировке YouTube-каналов RT и Sputnik в Европе из-за спецоперации России в Донбассе. До этого аккаунты RT и Sputnik на территории ЕС заблокировали TikTok и Facebook. Apple также ограничила доступ к приложениям этих СМИ в App Store за пределами России.
Кроме того, с 25 февраля Роскомнадзор частично заблокировал доступ к соцсети Facebook, которую Генпрокуратура признала «причастной к нарушению прав и свобод россиян». Это произошло после того, как Facebook наложил ограничения на официальные аккаунты четырех российских СМИ — телеканала «Звезда», «РИА Новости», «Ленты.ру» и «Газеты.ру». Регулятор заявил, что соцсеть проигнорировала требования снять ограничения и объяснить причину их введения.