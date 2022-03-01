МИД РФ обвинил Google и Meta в распространении антироссийской пропаганды

Кроме того, с 25 февраля Роскомнадзор частично заблокировал доступ к соцсети Facebook, которую Генпрокуратура РФ признала «причастной к нарушению прав и свобод россиян». Это произошло после того, как Facebook наложил ограничения на официальные аккаунты четырех российских СМИ — телеканала «Звезда», «РИА Новости», «Ленты.ру» и «Газеты.ру». Регулятор заявил, что соцсеть проигнорировала требования снять ограничения и объяснить причину их введения.