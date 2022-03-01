МИД РФ обвинил Google и Meta в распространении антироссийской пропаганды
Компании Google и Meta проводят пропагандистскую деятельность и блокируют российские источники информации, заявил замдиректора департамента информации и печати МИД России Олег Гаврилов, слова которого передает «РИА Новости».
«Отдельно следует обратить внимание на абсолютно недопустимое поведение иностранных, в первую очередь американских, IT-гигантов, таких как Google и Meta. На их социальных платформах в открытую ведется враждебная пропагандистская деятельность, блокируются российские источники информации, осуществляются массовые ограничения доступа к отечественным СМИ», — сказал Гаврилов в ходе заседания комиссии в Совете Федерации.
Он отметил, что западные сервисы становятся непосредственными участниками распространения дезинформации.
1 марта Европейский офис Google объявил о немедленной блокировке YouTube-каналов RT и Sputnik в Европе из-за спецоперации России в Донбассе. До этого аккаунты RT и Sputnik на территории ЕС заблокировали TikTok и Facebook.
Кроме того, с 25 февраля Роскомнадзор частично заблокировал доступ к соцсети Facebook, которую Генпрокуратура РФ признала «причастной к нарушению прав и свобод россиян». Это произошло после того, как Facebook наложил ограничения на официальные аккаунты четырех российских СМИ — телеканала «Звезда», «РИА Новости», «Ленты.ру» и «Газеты.ру». Регулятор заявил, что соцсеть проигнорировала требования снять ограничения и объяснить причину их введения.