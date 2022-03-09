Instagram скроет подписки пользователей из России и Украины

«Чтобы помочь защитить наши сообщества в Украине и России, мы теперь будем скрывать информацию о подписчиках людей, на кого они подписаны, и о людях, которые подписаны друг на друга в личных аккаунтах, базирующихся в этих двух странах», — говорится в сообщении.