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Instagram скроет подписки пользователей из России и Украины

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Социальная сеть Instagram скроет информацию о подписчиках и подписках пользователей личных аккаунтов в России и на Украине, чтобы помочь обеспечить безопасность людей и уменьшить распространение дезинформации, сообщила Meta.

«Чтобы помочь защитить наши сообщества в Украине и России, мы теперь будем скрывать информацию о подписчиках людей, на кого они подписаны, и о людях, которые подписаны друг на друга в личных аккаунтах, базирующихся в этих двух странах», — говорится в сообщении.

Также аккаунты пользователей из России и Украины не будут отражаться в списках подписчиков и подписок у других людей и в функции «взаимные подписки».

В сообщении говорится, что с 8 марта истории в Instagram, в которых будет ссылка на сайты российских государственных СМИ, будут размещаться ниже в разделе «Истории» и будут помечены. Соцсеть будет понижать сообщения российских государственных СМИ в ленте, а также усложнит поиск их аккаунтов.

С 24 февраля в России был заблокирован Facebook, замедлена работа Twitter, а основанная на видеоклипах сеть TikTok объявила о приостановке загрузки нового контента в стране после начала спецоперации России на Украине и принятия закона о фейках.

4 марта президент России Владимир Путин подписал закон об уголовной ответственности за распространение «заведомо ложной информации» о российских военных. УК РФ дополняется статьей 207.3, которая предусматривает лишение свободы на срок до трех лет или штраф до 500 000 руб. Максимальное наказание — лишение свободы на срок от 10 до 15 лет (в случае, если нарушение повлекло тяжкие последствия).

Ранее по теме: TikTok приостановит загрузку контента в России из-за принятия закона о фейках

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных