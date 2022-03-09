Instagram скроет подписки пользователей из России и Украины
Социальная сеть Instagram скроет информацию о подписчиках и подписках пользователей личных аккаунтов в России и на Украине, чтобы помочь обеспечить безопасность людей и уменьшить распространение дезинформации, сообщила Meta.
«Чтобы помочь защитить наши сообщества в Украине и России, мы теперь будем скрывать информацию о подписчиках людей, на кого они подписаны, и о людях, которые подписаны друг на друга в личных аккаунтах, базирующихся в этих двух странах», — говорится в сообщении.
Также аккаунты пользователей из России и Украины не будут отражаться в списках подписчиков и подписок у других людей и в функции «взаимные подписки».
В сообщении говорится, что с 8 марта истории в Instagram, в которых будет ссылка на сайты российских государственных СМИ, будут размещаться ниже в разделе «Истории» и будут помечены. Соцсеть будет понижать сообщения российских государственных СМИ в ленте, а также усложнит поиск их аккаунтов.
С 24 февраля в России был заблокирован Facebook, замедлена работа Twitter, а основанная на видеоклипах сеть TikTok объявила о приостановке загрузки нового контента в стране после начала спецоперации России на Украине и принятия закона о фейках.
4 марта президент России Владимир Путин подписал закон об уголовной ответственности за распространение «заведомо ложной информации» о российских военных. УК РФ дополняется статьей 207.3, которая предусматривает лишение свободы на срок до трех лет или штраф до 500 000 руб. Максимальное наказание — лишение свободы на срок от 10 до 15 лет (в случае, если нарушение повлекло тяжкие последствия).