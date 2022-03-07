TikTok приостановит размещение контента в России из-за закона о фейках

«Безопасность наших сотрудников и пользователей остается нашим главным приоритетом. В свете нового российского закона о «фейковых новостях» у нас нет другого выбора, кроме как приостановить прямую трансляцию и загрузку нового контента для нашего видеосервиса, пока мы изучаем последствия этого закона в вопросах безопасности. Наша служба обмена сообщениями в приложении не будет затронута», — говорится в заявлении пресс-службы (цитата по РБК).