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TikTok приостановит размещение контента в России из-за закона о фейках

Ведомости

Китайская социальная сеть TikTok приостанавливает загрузку нового контента в России из-за из-за ужесточения российского законодательства. Заявление об этом компания опубликовала в воскресенье на своем сайте.

«Безопасность наших сотрудников и пользователей остается нашим главным приоритетом. В свете нового российского закона о «фейковых новостях» у нас нет другого выбора, кроме как приостановить прямую трансляцию и загрузку нового контента для нашего видеосервиса, пока мы изучаем последствия этого закона в вопросах безопасности. Наша служба обмена сообщениями в приложении не будет затронута», — говорится в заявлении пресс-службы (цитата по РБК).

Ранее Роскомнадзор направил письмо администрации TikTok с требованием пояснить причины удаления новостных сюжетов, опубликованных на официальном аккаунте российского информационного агентства «РИА Новости». В Роскомнадзоре тогда отметили, что с мая 2021 г. было зафиксировано семь фактов дискриминации официальных аккаунтов российских СМИ и общественных деятелей на платформе TikTok.

Ранее по теме: Роскомнадзор призвал TikTok не допускать дискриминацию российских СМИ

28 февраля ведомство потребовало от администрации TikTok исключить из рекомендаций для несовершеннолетних любой контент военной или политической направленности. «В социальной сети TikTok выявлен контент по тематике специальной военной операции на Украине, а также связанный с этим политический контент, целенаправленно предлагаемый детской аудитории», — говорилось в обращении. В ведомстве подчеркнули, что указанные материалы в большинстве случаев имеют «ярко выраженный антироссийский характер».

Госдума 4 марта единогласно приняла сразу во втором и в третьем чтениях закон о фейках, который предполагает введение уголовной ответственности за распространение ложной информации о Вооруженных силах РФ. Максимальное наказание — лишение свободы от 10 до 15 лет — предусмотрено в том случае, если распространение фейков повлекло за собой тяжкие последствия. Позднее сферу действия закона предложили распространить на Росгвардию и другие организации, задействованные в специальной военной операции на Украине.

Ранее Роскомнадзор принял решение о блокировке доступа к Facebook (владелец — Meta Inc.) и Twitter на территории России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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