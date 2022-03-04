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Роскомнадзор призвал TikTok не допускать дискриминацию российских СМИ

Ведомости

Роскомнадзор направил письмо администрации социальной сети TikTok с требованием пояснить причины удаления новостных сюжетов, опубликованных на официальном аккаунте российского информационного агентства «РИА Новости», говорится в заявлении пресс-службы ведомства. 

«Роскомнадзор отмечает, что подобные действия администрации социальной сети TikTok нарушают ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней», — говорится в сообщении. Помимо этого в Роскомнадзоре отметили, что с мая 2021 г. было зафиксировано семь фактов дискриминации официальных аккаунтов российских СМИ и общественных деятелей на платформе TikTok.

28 февраля Роскомнадзор потребовал от администрации TikTok исключить из рекомендаций для несовершеннолетних любой контент военной или политической направленности. «В социальной сети TikTok выявлен контент по тематике специальной военной операции на Украине, а также связанный с этим политический контент, целенаправленно предлагаемый детской аудитории», — говорилось в обращении. В ведомстве подчеркнули, что указанные материалы в большинстве случаев имеют «ярко выраженный антироссийский характер».

Ранее сегодня ведомство ограничило доступ в России к изданию «Медуза» (признано СМИ-иноагентом) и русскоязычному сайту «Радио Свобода» (признано СМИ-иноагентом) по решению Генпрокуратуры. В обоих случаях основанием для ограничения указано нарушение ст. 15.3 закона «Об информационных технологиях и защите информации». Статья определяет порядок ограничения доступа к информации, которая распространяется с нарушением закона.

Ранее по теме: Роскомнадзор ограничил доступ к «Медузе» и «Радио Свобода»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных