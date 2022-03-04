Роскомнадзор призвал TikTok не допускать дискриминацию российских СМИ

28 февраля Роскомнадзор потребовал от администрации TikTok исключить из рекомендаций для несовершеннолетних любой контент военной или политической направленности. «В социальной сети TikTok выявлен контент по тематике специальной военной операции на Украине, а также связанный с этим политический контент, целенаправленно предлагаемый детской аудитории», — говорилось в обращении. В ведомстве подчеркнули, что указанные материалы в большинстве случаев имеют «ярко выраженный антироссийский характер».