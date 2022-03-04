Роскомнадзор призвал TikTok не допускать дискриминацию российских СМИ
Роскомнадзор направил письмо администрации социальной сети TikTok с требованием пояснить причины удаления новостных сюжетов, опубликованных на официальном аккаунте российского информационного агентства «РИА Новости», говорится в заявлении пресс-службы ведомства.
«Роскомнадзор отмечает, что подобные действия администрации социальной сети TikTok нарушают ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней», — говорится в сообщении. Помимо этого в Роскомнадзоре отметили, что с мая 2021 г. было зафиксировано семь фактов дискриминации официальных аккаунтов российских СМИ и общественных деятелей на платформе TikTok.
28 февраля Роскомнадзор потребовал от администрации TikTok исключить из рекомендаций для несовершеннолетних любой контент военной или политической направленности. «В социальной сети TikTok выявлен контент по тематике специальной военной операции на Украине, а также связанный с этим политический контент, целенаправленно предлагаемый детской аудитории», — говорилось в обращении. В ведомстве подчеркнули, что указанные материалы в большинстве случаев имеют «ярко выраженный антироссийский характер».
Ранее сегодня ведомство ограничило доступ в России к изданию «Медуза» (признано СМИ-иноагентом) и русскоязычному сайту «Радио Свобода» (признано СМИ-иноагентом) по решению Генпрокуратуры. В обоих случаях основанием для ограничения указано нарушение ст. 15.3 закона «Об информационных технологиях и защите информации». Статья определяет порядок ограничения доступа к информации, которая распространяется с нарушением закона.