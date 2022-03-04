Госдума приняла законопроект о наказании за фейки о российских военных

За ее нарушение предполагается штраф в размере до 1,5 млн руб. или лишение свободы на срок до трех лет. Если при этом используется служебное положение или есть «корыстные побуждения», то штраф составит до 5 млн, а срок лишения свободы — от 5 до 10 лет. Максимальное наказание — лишение свободы от 10 до 15 лет — предусмотрено в том случае, если распространение фейков повлекло за собой тяжкие последствия.