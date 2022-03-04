Госдума приняла законопроект о наказании за фейки о российских военных
Госдума на заседании в пятницу единогласно приняла сразу во втором и в третьем чтениях законопроект о введении уголовной ответственности за распространение ложной информации о Вооруженных силах РФ.
Согласно поправкам, УК РФ будет дополнен новой статьей — 207.3, которая предусматривает наказание за публичное распространение «заведомо ложной информации» об использовании Вооруженных сил РФ в целях защиты интересов России и ее граждан.
За ее нарушение предполагается штраф в размере до 1,5 млн руб. или лишение свободы на срок до трех лет. Если при этом используется служебное положение или есть «корыстные побуждения», то штраф составит до 5 млн, а срок лишения свободы — от 5 до 10 лет. Максимальное наказание — лишение свободы от 10 до 15 лет — предусмотрено в том случае, если распространение фейков повлекло за собой тяжкие последствия.
Также в УК появляется статья 280.3. В ней говорится, что публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС в «целях защиты интересов России и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности», будут наказываться штрафом от 100 000 до 300 000 руб., либо принудительными работами до трех лет, либо арестом на срок от 4 до 6 месяцев, либо лишением свободы на срок до 3 лет.
В ч. 2 статьи говорится, что действия, которые повлекли причинение вреда жизни и здоровью граждан, нарушение общественного порядка или прекращение работы объектов жизнеобеспечения, кредитных организаций, инфраструктурных объектов, будут наказываться штрафом от 300 000 до 1 млн руб., либо лишением свободы на срок до 5 лет.
Еще одна новая статья — 284.2 (призывы к введению мер ограничительного характера в отношении РФ, граждан РФ или российских юрлиц). Нарушителей предлагается наказывать штрафом до 500 000 руб., принудительными работами до трех лет, арестом на срок до шести месяцев либо лишением свободы на срок до трех лет с одновременным штрафом до 200 000 руб. В «Единой России» законопроект назвали реакцией на «информационную войну» против России и «беспрецедентный поток лжи», связанный с украинским кризисом.
24 февраля Роскомнадзор призвал российские СМИ при освещении конфликта опираться на российские официальные заявления. Ведомство направило десяти российским СМИ требование об удалении фейков о действиях Вооруженных сил РФ на территории Украины и начало административное расследование, предупредив об ответственности в виде штрафов до 5 млн руб.
1 марта Роскомнадзор заблокировал доступ к сайтам радиостанции «Эхо Москвы» и телеканала «Дождь» (признан в России СМИ-иноагентом). Решение было принято по просьбе Генпрокуратуры, которая обвинила оба СМИ в распространении фейков о действиях российских военных во время боевых действий на Украине. Накануне совет директоров «Эха Москвы» большинством голосов принял решение о ликвидации радио и его сайта.
В пятницу Роскомнадзор также ограничил доступ в России к изданию «Медуза» и русскоязычному сайту «Радио Свобода» (оба признаны СМИ-иноагентами) по решению Генпрокуратуры. Интернет-регулятор также потребовал от «Википедии» удалить статью о событиях на территории Украины, в которой Генпрокуратура усмотрела заведомо ложную информацию.