Youtube приостановил спонсорство и подписку Premium в России
«Это означает, что авторы YouTube временно перестанут получать доход от этих функций в России. Эти изменения не распространяются на зрителей, находящихся вне России», — говорится в уведомлении.
В начале марта Youtube временно отключил рекламу для российских пользователей из-за «чрезвычайных обстоятельств» и спецоперации на Украине. Также владелец Youtube – Google – отключил рекламу в своем поисковике после требования Роскомнадзора. Youtube называет рекламу основным источником дохода: прибыль от показа рекламы делится между сервисом и авторами видео, которые подключены к его партнерской программе.
После начала военной операции 24 февраля Роскомнадзор призвал российские средства массовой информации при освещении военного конфликта на Украине опираться на российские официальные заявления. Вскоре Google запретил государственным СМИ России покупать или продавать рекламу на своих площадках.
Роскомнадзор 28 февраля потребовал от Google прекратить показ рекламы с недостоверной информацией о жертвах среди российских военных и мирных жителей на Украине. 3 марта ведомство потребовало от Google прекратить распространение фейковой информации об операции на Youtube. По мнению РКН, реклама на площадке содержит дезинформацию, которая формирует у россиян искаженное восприятие происходящего и создает «протестные настроения».