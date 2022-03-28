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Объявлены победители «Оскара-2022»

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Американская академия киноискусств объявила имена обладателей «Оскара». 94-я церемония кинопремии состоялась в ночь с 27 на 28 марта и продлилась около трех часов.

Фильм «CODA: ребенок глухих родителей» режиссера Шан Хейдер получил премию Американской киноакадемии в номинации «Лучший фильм». Картина унесла три статуэтки, в том числе за «лучшую мужскую роль второго плана», и «лучший адаптивный сценарий».

«CODA: ребенок глухих родителей»

Сюжет фильма рассказывает о 17-летней девушке Руби, которая является единственным слышащим членом своей семьи. Руководитель школьного хора, куда она устраивается петь, убеждает ее пойти в музыкальную школу, ставя героиню перед непростым выбором — помогать в семейном рыболовном бизнесе или заниматься любимым делом.

За награду в этой категории боролись еще девять картин: «Не смотрите наверх» (Адам МакКей), «Сядь за руль моей машины» (Рюсукэ Хамагути), «Лакричная пицца» (Пол Томас Андерсон), «Аллея кошмаров» (Гильермо дель Торо), «Вестсайдская история» (Стивен Спилберг), «Власть пса» (режиссер Джейн Кэмпион), «Белфаст» (Кеннетт Брана), «Король Ричард» (Рейнальдо Маркус Грин), «Дюна» (Дени Вильнёв).

«Оскар» за лучшую мужскую роль получил Уилл Смит за «Короля Ричарда». Актер также стал участником скандала. Перед вручением статуэтки за лучший документальный фильм Смит ударил ведущего премии, комика Криса Рока за шутку в адрес своей жены Джады Пинкетт-Смит. Тот пошутил про короткую прическу Джады, которая напомнила ему фильм «Солдат Джейн». Услышав шутку, Смит сначала посмеялся вместе с залом, а затем поднялся на сцену и ударил Рока по лицу. До этого супруга актера рассказывала, что страдает от аутоиммунного заболевания, ведущего к выпадению волос.

Лучшей актрисой стала Джессика Честейн за «Глаза Тэмми Фэй». Награду кинопремии за лучшую женскую роль второго плана получила Ариана ДеБос, сыгравшая в «Вестсайдской истории». Обладателем «Оскара» за лучшую роль второго плана стал Трой Коцур, сыгравший в фильме «CODA: Ребенок глухих родителей».

Лидером по числу наград стал фильм «Дюна» Дени Вильнева. Картину отметили в шести номинациях, включая «Лучший монтаж», «Лучший оригинальный саундтрек», «Лучшая работа художника-постановщика», «Лучший звук», «Лучшие визуальные эффекты», «Лучшая операторская работа».

Награду за лучший оригинальный сценарий получил Кеннет Брана за фильм «Белфаст». Лучшим иностранным художественным фильмом признали»Сядь за руль моей машины», лучшим анимационным фильмом — «Энканто», а короткометражным мультфильмом — «Стеклоочиститель».

В номинации «Лучший адаптированный сценарий» награда отправилась к Шан Хейдер за «CODA: Ребенок глухих родителей». «Оскар» за лучший оригинальный сценарий получил Кеннет Брана за «Белфаст». Премию Киноакадемии в номинации «Лучшая песня» получила Билли Айлиш с «No Time To Die» из одноименного фильма о Джеймсе Бонде.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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