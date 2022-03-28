Объявлены победители «Оскара-2022»

«Оскар» за лучшую мужскую роль получил Уилл Смит за «Короля Ричарда». Актер также стал участником скандала. Перед вручением статуэтки за лучший документальный фильм Смит ударил ведущего премии, комика Криса Рока за шутку в адрес своей жены Джады Пинкетт-Смит. Тот пошутил про короткую прическу Джады, которая напомнила ему фильм «Солдат Джейн». Услышав шутку, Смит сначала посмеялся вместе с залом, а затем поднялся на сцену и ударил Рока по лицу. До этого супруга актера рассказывала, что страдает от аутоиммунного заболевания, ведущего к выпадению волос.