«Оскар»: от торжества духа до несбывшихся надежд

«Оскар»: от торжества духа до несбывшихся надежд27 марта в Лос-Анджелесе в 94-й раз вручат самую престижную кинонаграду в мире
«Оскар-2022» вручат 27 марта в Лос-Анджелесе. Номинация «Лучший фильм» будет разыгрываться среди 10 кинокартин. Такую цифру киноакадемики определили еще в 2009 г., удвоив прежнее число претендентов на премию, чтобы разнообразить конкурс.
«Оскар-2022»: номинанты и лидеры
Вы видите 5% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам