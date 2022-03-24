«Оскар»: от торжества духа до несбывшихся надежд

«Оскар-2022» вручат 27 марта в Лос-Анджелесе. Номинация «Лучший фильм» будет разыгрываться среди 10 кинокартин. Такую цифру киноакадемики определили еще в 2009 г., удвоив прежнее число претендентов на премию, чтобы разнообразить конкурс.