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СМИ узнали об отключении России от терминалов Bloomberg

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Американское агентство Bloomberg с 3 апреля отключит Россию от своих терминалов, сообщил РБК со ссылкой на бывшего сотрудника компании. Frank Media также сообщило об отключении России со 2 апреля со ссылкой на несколько крупных брокеров, управляющих компаний и банков.

Источник РБК на финансовом рынке подтвердил, что Bloomberg уведомил клиентов об отключении терминала. Уведомление было устным, но пока непонятно, как это будет оформлено юридически. По словам собеседника издания, официально Bloomberg объявит о решении 28 марта в 14:00 по местному времени (21:00 мск).

Ранее Frank Media сообщил, что Bloomberg отключил от своих терминалов российские компании и банки, которые попали под санкции США и ЕС. В список SDN США попали ВТБ, Совкомбанк, «ФК Открытие», Новикомбанк, ВЭБ, Промсвязьбанк, банк «Россия» и их дочерние компании. В УК «Открытие» изданию подтвердили, что терминал Bloomberg не работает с конца февраля. Остальные банки не ответили на запросы.

5 марта Bloomberg сообщил, что на время приостановит работу своих журналистов в России после ужесточения законодательства о фейках. 4 марта президент России Владимир Путин подписал закон об уголовной ответственности за распространение заведомо ложной информации о российских военных. УК РФ дополняется статьей 207.3, которая предусматривает лишение свободы на срок до трех лет или штраф до 500 000 руб. Максимальное наказание — лишение свободы на срок от 10 до 15 лет (в случае, если нарушение повлекло тяжкие последствия). Затем был принят закон с подобным наказанием за фейки о деятельности российских госорганов за границей.

Ранее по теме: Bloomberg приостановит работу своих журналистов в России

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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