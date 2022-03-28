СМИ узнали об отключении России от терминалов Bloomberg

5 марта Bloomberg сообщил, что на время приостановит работу своих журналистов в России после ужесточения законодательства о фейках. 4 марта президент России Владимир Путин подписал закон об уголовной ответственности за распространение заведомо ложной информации о российских военных. УК РФ дополняется статьей 207.3, которая предусматривает лишение свободы на срок до трех лет или штраф до 500 000 руб. Максимальное наказание — лишение свободы на срок от 10 до 15 лет (в случае, если нарушение повлекло тяжкие последствия). Затем был принят закон с подобным наказанием за фейки о деятельности российских госорганов за границей.