«Соловьев.Live» начнет вещание на частотах Euronews
На частотах Euronews начнется вещание телеканала «Соловьев.Live» журналиста Владимира Соловьева, сообщила пресс-служба канала.
«Сегодня в 7.00 утра по московскому времени на частотах Euronews ("Евроновости") начал вещание круглосуточный телеканал «Соловьев.Live», — сообщили в пресс-службе (цитата по «РИА Новости»).
Общественно-политический круглосуточный канал «Соловьев.Live» в прямом эфире будет «освещать новости и давать аналитику ключевых событий, вести прямые включения с мест происшествий, давать эксклюзивные комментарии на актуальные темы и создавать авторские программы», говорится в сообщении.
В конце марта Роскомнадзор по решению Генпрокуратуры ограничил доступ к сайту телеканала Euronews. По мнению РКН, канал систематически размещал фейки о спецоперации России на Украине. 22 марта телеканал сообщил, что его вещание в России «ограничено или прервано».
Ранее Youtube заблокировал каналы «Соловьев.Live» и «Вечер с Владимиром Соловьевым» из-за «нарушения условий использования Youtube». Также Соловьев попал под санкции ЕС, которые запрещают ему въезд на территорию союза. 5 марта издания La Repubblica и Riformista сообщали об аресте двух вилл телеведущего.