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«Соловьев.Live» начнет вещание на частотах Euronews

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На частотах Euronews начнется вещание телеканала «Соловьев.Live» журналиста Владимира Соловьева, сообщила пресс-служба канала.

«Сегодня в 7.00 утра по московскому времени на частотах Euronews ("Евроновости") начал вещание круглосуточный телеканал «Соловьев.Live», — сообщили в пресс-службе (цитата по «РИА Новости»).

Общественно-политический круглосуточный канал «Соловьев.Live» в прямом эфире будет «освещать новости и давать аналитику ключевых событий, вести прямые включения с мест происшествий, давать эксклюзивные комментарии на актуальные темы и создавать авторские программы», говорится в сообщении.

В конце марта Роскомнадзор по решению Генпрокуратуры ограничил доступ к сайту телеканала Euronews. По мнению РКН, канал систематически размещал фейки о спецоперации России на Украине. 22 марта телеканал сообщил, что его вещание в России «ограничено или прервано».

Ранее Youtube заблокировал каналы «Соловьев.Live» и «Вечер с Владимиром Соловьевым» из-за «нарушения условий использования Youtube». Также Соловьев попал под санкции ЕС, которые запрещают ему въезд на территорию союза. 5 марта издания La Repubblica и Riformista сообщали об аресте двух вилл телеведущего.

Ранее по теме: La Repubblica сообщила об аресте недвижимости Соловьева и Усманова в Италии

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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