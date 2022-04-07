«Соловьев.Live» начнет вещание на частотах Euronews

В конце марта Роскомнадзор по решению Генпрокуратуры ограничил доступ к сайту телеканала Euronews. По мнению РКН, канал систематически размещал фейки о спецоперации России на Украине. 22 марта телеканал сообщил, что его вещание в России «ограничено или прервано».