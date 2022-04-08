В Белоруссии признали террористическим Telegram-канал Nexta

Основателя Telegram-каналов Степана Путило и бывшего главреда Романа Протасевича в Белоруссии внесли в список террористов в ноябре того же года. Протасевич был задержан 23 мая 2021 г. Он находился на борту самолета Ryanair, следовавшего из Афин в Вильнюс в белорусском воздушном пространстве. Самолет совершил внеплановую посадку в Минске после того, как белорусские авиадиспетчеры сообщили о поступлении сообщения о минировании борта. Вместе с ним задержали его девушку, гражданку России Софию Сапегу. Оба они заключили досудебное соглашение со следствием, после чего были переведены под домашний арест.