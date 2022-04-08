В Белоруссии признали террористическим Telegram-канал Nexta
Верховный суд Белоруссии признал Telegram-канал Nexta вместе с его подразделениями Nexta Live и Luxta террористическими организациями и запретил их деятельность на территории страны, сообщает пресс-служба генпрокуратуры республики в своем Telegram-канале.
«С середины 2020 г. названная организация проводила работу, связанную с пропагандой экстремистской, в том числе террористической, деятельности, объединением радикально настроенных граждан для совершения противоправных действий, обучением технологиям изготовления взрывчатых веществ, самодельных взрывных зажигательных устройств, оружия, средств индивидуальной и групповой защиты, а также тактике оказания сопротивления правоохранителям», — говорится в сообщении.
Верховный суд Белоруссии признал Telegram-канал Nexta Live и его логотип экстремистскими материалами в октябре 2020 г. Решение принято в связи с обнаружением в видеороликах и публикациях канала признаков экстремистской деятельности, выраженных в публичных призывах к осуществлению массовых беспорядков.
Основателя Telegram-каналов Степана Путило и бывшего главреда Романа Протасевича в Белоруссии внесли в список террористов в ноябре того же года. Протасевич был задержан 23 мая 2021 г. Он находился на борту самолета Ryanair, следовавшего из Афин в Вильнюс в белорусском воздушном пространстве. Самолет совершил внеплановую посадку в Минске после того, как белорусские авиадиспетчеры сообщили о поступлении сообщения о минировании борта. Вместе с ним задержали его девушку, гражданку России Софию Сапегу. Оба они заключили досудебное соглашение со следствием, после чего были переведены под домашний арест.