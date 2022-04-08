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В Белоруссии признали террористическим Telegram-канал Nexta

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Верховный суд Белоруссии признал Telegram-канал Nexta вместе с его подразделениями Nexta Live и Luxta террористическими организациями и запретил их деятельность на территории страны, сообщает пресс-служба генпрокуратуры республики в своем Telegram-канале.

«С середины 2020 г. названная организация проводила работу, связанную с пропагандой экстремистской, в том числе террористической, деятельности, объединением радикально настроенных граждан для совершения противоправных действий, обучением технологиям изготовления взрывчатых веществ, самодельных взрывных зажигательных устройств, оружия, средств индивидуальной и групповой защиты, а также тактике оказания сопротивления правоохранителям», — говорится в сообщении.

Верховный суд Белоруссии признал Telegram-канал Nexta Live и его логотип экстремистскими материалами в октябре 2020 г. Решение принято в связи с обнаружением в видеороликах и публикациях канала признаков экстремистской деятельности, выраженных в публичных призывах к осуществлению массовых беспорядков.

Основателя Telegram-каналов Степана Путило и бывшего главреда Романа Протасевича в Белоруссии внесли в список террористов в ноябре того же года. Протасевич был задержан 23 мая 2021 г. Он находился на борту самолета Ryanair, следовавшего из Афин в Вильнюс в белорусском воздушном пространстве. Самолет совершил внеплановую посадку в Минске после того, как белорусские авиадиспетчеры сообщили о поступлении сообщения о минировании борта. Вместе с ним задержали его девушку, гражданку России Софию Сапегу. Оба они заключили досудебное соглашение со следствием, после чего были переведены под домашний арест.

Ранее по теме: Экс-главред Nexta Протасевич заявил о подготовке иска к Ryanair

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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