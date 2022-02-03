Экс-главред Nexta Протасевич заявил о подготовке иска к Ryanair

Как утверждает Протасевич, он располагает доказательствами того, что посадка его самолета была «инспирирована» его бывшими коллегами. По его словам, в штабе экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской зимой 2020-2021 г. велись обсуждения того, как возобновить протесты в Белоруссии, которые пошли на спад. Он заявил, что одним из вариантов было возвращение в республику кого-либо из бежавших за рубеж оппозиционеров по примеру Алексея Навального, который был задержан сразу же после прибытия в Москву из Берлина в январе 2021 г.