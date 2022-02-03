Экс-главред Nexta Протасевич заявил о подготовке иска к Ryanair
Белорусский журналист Роман Протасевич, задержанный после принудительной посадки самолета Ryanair в Минске в прошлом году, заявил о подготовке иска к авиакомпании. Об этом он рассказал в видеообращении, опубликованном на Youtube 3 февраля.
«Не буду раскрывать всех подробностей, но я планирую подать иск к авиакомпании Ryanair. Также я призываю подать подобный иск всех пассажиров, которые находились на борту этого рейса», — заявил он.
Протасевич добавил, что над иском работает команда юристов, и пообещал сообщить детали, как только документ будет подготовлен. Он также выразил надежду, что его заявление будет рассмотрено Советом Международной организации гражданской авиации (ИКАО).
Протасевич — бывший главный редактор и сооснователь признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta — был задержан 23 мая 2021 г. Он находился на борту самолета Ryanair, следовавшего из Афин в Вильнюс над белорусским воздушным пространством. Самолет совершил внеплановую посадку в Минске после того, как белорусские авиадиспетчеры сообщили о поступлении сообщения о минировании борта. Вместе с ним задержали его девушку, гражданку России Софию Сапегу. Оба они заключили досудебное соглашение со следствием, после чего были переведены под домашний арест.
Как утверждает Протасевич, он располагает доказательствами того, что посадка его самолета была «инспирирована» его бывшими коллегами. По его словам, в штабе экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской зимой 2020-2021 г. велись обсуждения того, как возобновить протесты в Белоруссии, которые пошли на спад. Он заявил, что одним из вариантов было возвращение в республику кого-либо из бежавших за рубеж оппозиционеров по примеру Алексея Навального, который был задержан сразу же после прибытия в Москву из Берлина в январе 2021 г.
Желающих возвращаться в страну не было, утверждает Протасевич. При этом у него произошел конфликт с представителем штаба Тихановской Франтишеком Вячоркой, а незадолго до вынужденной посадки самолета Ryanair в Минске он узнал, что его собираются «убрать» со всех должностей. Главным редактором Nexta при этом должен был стать Ян Рудик, связанный с оппозиционной хакерской группировкой «Киберпартизаны» и лично, со слов Протасевича, занимавшийся кибератаками на госучреждения.
По мнению блогера, к отправке ложного сообщения о минировании самолета Ryanair причастны оппозиционеры Франтишек Вячорка и Ян Рудик, а также еще один представитель оппозиции Даниил Богданович.
Протасевичу вменяется в вину организация массовых беспорядков, действий, грубо нарушающих общественный порядок, а также разжигание социальной вражды и розни. Сапега призналась в том, что она была редактором Telegram-канала, публиковавшего личные данные белорусских силовиков. Она обвиняется в разжигании социальной вражды и розни, организации насилия и угроз силовикам, организации воздействия на сотрудников органов внутренних дел, об организации насилия и угроз в отношении должностных лиц, организации угроз судьям, воспрепятствовании работе журналиста, а также незаконном сборе и распространении информации о частной жизни и персональных данных других людей.
В январе Протасевич сообщил, что устроился на работу в центр «Системная правозащита».