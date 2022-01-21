Лукашенко заявил о планах добиться компенсации по ситуации с самолетом Ryanair

Самолет Ryanair, следовавший 23 мая из Афин в Вильнюс, во время пересечения территории Белоруссии был вынужден совершить экстренную посадку в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. После посадки с рейса были сняты и задержаны бывший главный редактор признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Роман Протасевич и его девушка, россиянка Софья Сапега, позже оба были арестованы. Инцидент стал причиной усиления западных санкций в отношении Белоруссии.