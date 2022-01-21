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Лукашенко заявил о планах добиться компенсации по ситуации с самолетом Ryanair

Ведомости

Белоруссия планирует обратиться в суд для возмещения ущерба республике в рамках ситуации с посадкой самолета Ryanair в аэропорту Минска, заявил белорусский президент Александр Лукашенко, слова которого передает агентство «БелТА».

«Сейчас мы оцениваем со специалистами, будем обращаться в судебные органы. У нас для этого все есть. Пусть платят за тот ущерб, который они нанесли стране. Не только "Белавиа", стране в целом», — заявил Лукашенко.

Как сообщает агентство, ранее Международная организация гражданской авиации (ICAO) разослала отчет о расследовании инцидента, который 31 января будет рассмотрен советом ICAO. Вместе с ним на заседании организации также обсудят запрос Белоруссии о законности наложенных на нее санкций.

18 января директор департамента по авиации министерства транспорта и коммуникаций республики Артем Сикорский заявил, что ICAO приняла доказательства белорусской стороны о том, что перехвата самолета авиакомпании Ryanair в мае прошлого года не было.

Самолет Ryanair, следовавший 23 мая из Афин в Вильнюс, во время пересечения территории Белоруссии был вынужден совершить экстренную посадку в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. После посадки с рейса были сняты и задержаны бывший главный редактор признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Роман Протасевич и его девушка, россиянка Софья Сапега, позже оба были арестованы. Инцидент стал причиной усиления западных санкций в отношении Белоруссии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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