Лукашенко заявил о планах добиться компенсации по ситуации с самолетом Ryanair
Белоруссия планирует обратиться в суд для возмещения ущерба республике в рамках ситуации с посадкой самолета Ryanair в аэропорту Минска, заявил белорусский президент Александр Лукашенко, слова которого передает агентство «БелТА».
«Сейчас мы оцениваем со специалистами, будем обращаться в судебные органы. У нас для этого все есть. Пусть платят за тот ущерб, который они нанесли стране. Не только "Белавиа", стране в целом», — заявил Лукашенко.
Как сообщает агентство, ранее Международная организация гражданской авиации (ICAO) разослала отчет о расследовании инцидента, который 31 января будет рассмотрен советом ICAO. Вместе с ним на заседании организации также обсудят запрос Белоруссии о законности наложенных на нее санкций.
18 января директор департамента по авиации министерства транспорта и коммуникаций республики Артем Сикорский заявил, что ICAO приняла доказательства белорусской стороны о том, что перехвата самолета авиакомпании Ryanair в мае прошлого года не было.
Самолет Ryanair, следовавший 23 мая из Афин в Вильнюс, во время пересечения территории Белоруссии был вынужден совершить экстренную посадку в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. После посадки с рейса были сняты и задержаны бывший главный редактор признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Роман Протасевич и его девушка, россиянка Софья Сапега, позже оба были арестованы. Инцидент стал причиной усиления западных санкций в отношении Белоруссии.