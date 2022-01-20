Лукашенко подписал указ о проведении конституционного референдума 27 февраля

Изменения также предполагают новые требования для кандидатов в президенты. Главой государства может быть избран гражданин Белоруссии по рождению не моложе 40 лет (сейчас – не моложе 35 лет), постоянно проживающий в стране не менее 20 лет непосредственно перед выборами (сейчас – 10 лет), не имеющий и не имевший ранее гражданства или вида на жительство другой страны. В случае насильственной гибели президента на территории страны вводится чрезвычайное или военное положение.