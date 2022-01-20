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Лукашенко подписал указ о проведении конституционного референдума 27 февраля

Ведомости

Референдум по вопросу внесения изменений и дополнений в Конституцию Белоруссии назначен на 27 февраля. Соответствующий указ подписал президент республики Александр Лукашенко.

В сообщении пресс-службы белорусского президента говорится, что указом определена формулировка вынесенного на референдум вопроса, которая дословно воспроизводится в бюллетене для голосования: «Принимаете ли вы изменения и дополнения Конституции Республики Беларусь?».

27 декабря в Белоруссии опубликовали проект поправок в Конституцию. Согласно документу, полномочия и возможность занятия должности президента республики будут существенно урезаны, значительная часть полномочий главы государства и парламента перейдет к Всебелорусскому народному собранию, а сама Белоруссия может отказаться от прописанного сейчас в конституции нейтрального и неядерного статуса.

Изменения также предполагают новые требования для кандидатов в президенты. Главой государства может быть избран гражданин Белоруссии по рождению не моложе 40 лет (сейчас – не моложе 35 лет), постоянно проживающий в стране не менее 20 лет непосредственно перед выборами (сейчас – 10 лет), не имеющий и не имевший ранее гражданства или вида на жительство другой страны. В случае насильственной гибели президента на территории страны вводится чрезвычайное или военное положение.

Ранее Лукашенко заявил, что принятие новой Конституции станет «залогом для движения вперед» в рамках всей страны. Он отметил, что Россия и Белоруссия совершенствуют свои внутренние процессы целенаправленно, «без хаоса» — об этом говорит конституционная реформа в России и ее «грандиозные планы» переустройства и обустройства страны.

Последние выборы президента Белоруссии состоялись 9 августа 2020 г. По их итогам Лукашенко, занимающий пост президента с 1994 г., набрал 80,08% голосов избирателей и стал президентом в шестой раз.

После объявления итогов выборов в стране начались акции протеста, длившиеся несколько месяцев. США, Евросоюз, Украина и ряд других стран не признали итоги голосования и Лукашенко — как законного президента страны. Россия, Китай и ряд других стран, напротив, считают прошедшие выборы законными, а Лукашенко — легитимным главой белорусского государства.

После выборов Лукашенко предложил внести поправки в Конституцию Белоруссии и перераспределить часть обязанностей президента страны между другими органами власти.

Ранее по теме: В Белоруссии опубликовали проект поправок в Конституцию
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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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