Лукашенко подписал указ о проведении конституционного референдума 27 февраля
Референдум по вопросу внесения изменений и дополнений в Конституцию Белоруссии назначен на 27 февраля. Соответствующий указ подписал президент республики Александр Лукашенко.
В сообщении пресс-службы белорусского президента говорится, что указом определена формулировка вынесенного на референдум вопроса, которая дословно воспроизводится в бюллетене для голосования: «Принимаете ли вы изменения и дополнения Конституции Республики Беларусь?».
27 декабря в Белоруссии опубликовали проект поправок в Конституцию. Согласно документу, полномочия и возможность занятия должности президента республики будут существенно урезаны, значительная часть полномочий главы государства и парламента перейдет к Всебелорусскому народному собранию, а сама Белоруссия может отказаться от прописанного сейчас в конституции нейтрального и неядерного статуса.
Изменения также предполагают новые требования для кандидатов в президенты. Главой государства может быть избран гражданин Белоруссии по рождению не моложе 40 лет (сейчас – не моложе 35 лет), постоянно проживающий в стране не менее 20 лет непосредственно перед выборами (сейчас – 10 лет), не имеющий и не имевший ранее гражданства или вида на жительство другой страны. В случае насильственной гибели президента на территории страны вводится чрезвычайное или военное положение.
Ранее Лукашенко заявил, что принятие новой Конституции станет «залогом для движения вперед» в рамках всей страны. Он отметил, что Россия и Белоруссия совершенствуют свои внутренние процессы целенаправленно, «без хаоса» — об этом говорит конституционная реформа в России и ее «грандиозные планы» переустройства и обустройства страны.
Последние выборы президента Белоруссии состоялись 9 августа 2020 г. По их итогам Лукашенко, занимающий пост президента с 1994 г., набрал 80,08% голосов избирателей и стал президентом в шестой раз.
После объявления итогов выборов в стране начались акции протеста, длившиеся несколько месяцев. США, Евросоюз, Украина и ряд других стран не признали итоги голосования и Лукашенко — как законного президента страны. Россия, Китай и ряд других стран, напротив, считают прошедшие выборы законными, а Лукашенко — легитимным главой белорусского государства.
После выборов Лукашенко предложил внести поправки в Конституцию Белоруссии и перераспределить часть обязанностей президента страны между другими органами власти.